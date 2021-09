GTA Online: Spieler zeigt den großen Nachteil von verchromten Autos

Vielleicht habt ihr gesehen, dass der Spieler im Clip mit seinen 100 Millionen GTA-Dollar ziemlich wohlhabend ist. Es gibt einige Inhalte in GTA Online, die euch viel Geld bringen. Wir zeigen euch 13 Wege, mit denen ihr in GTA Online schnell viel Geld verdient.

So witzig kommentieren die Nutzer: Klar, dass so ein Clip für viel Gelächter und Spott sorgt. Die Kommentare unter dem Video sind eine wahre Goldgrube.

Denn als der Spieler die Sonne im Rücken hat und sie auf den Kofferraum des Autos scheint, wird das Problem deutlich. In der Verfolgerkamera zeigt sich die Sonne auf dem Auto als großer, heller Kreis und blendet in die Kamera.

Was viele als Möglichkeit zum Prahlen sehen, kann in bestimmten Situationen schnell nervig werden.

Wer sich für sein Auto in GTA Online eine Chrom-Lackierung aussucht, der muss einen großen Nachteil einkalkulieren. Die Karre blendet. Und wie stark das ist, zeigt ein Spieler in einem Clip auf reddit, den Zehntausende feiern.

