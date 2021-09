GTA 5 Online: Neuer NextGen-Trailer enttäuscht – Warum gibts tausende Dislikes?

Der neue Trailer zur Enhanced-Version von GTA 5 Online wurde veröffentlicht. Die Version kommt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S im März. Doch der Trailer wird hart kritisiert und als Enttäuschung gesehen.

Was ist neu? Am Abend des 9. September 2021 lief das PlayStation Showcase mit einigen neuen Trailern. Während der Vorstellung erfuhr die Community, dass sich die NextGen-Version von GTA 5 und GTA Online verzögert. Vom Release-Datum im November verabschiedete man sich und legt sich nun auf den März 2022 fest.

Diese Info teilte man zusammen mit einem neuen Trailer mit, für den es auf YouTube bereits massenhaft Dislikes hagelt. Denn für eine NextGen-Version ist einem Teil der Community deutlich zu wenig NextGen im Trailer.

Mehr Dislikes als Likes für den neuen GTA-Trailer der NextGen-Version

Der aktuelle Stand: Zum jetzigen Zeitpunkt (10. September um 11:25 Uhr), hat der Trailer auf dem Kanal von PlayStation 628.324 Aufrufe. Er bekam bisher 12.591 Daumen nach oben und 21.014 Daumen nach unten.

Den neuen Trailer binden wir hier für euch ein, damit ihr euch einen Eindruck davon machen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Rockstar Games selbst luden den Trailer auch bei YouTube hoch. Dort hat er bei 346.833 Aufrufen insgesamt 20.914 Daumen nach oben und 21.138 Daumen nach unten (Stand vom 10. September um 11:35).

Das sagt der Trailer aus: Im Video ist die Rede von

Verbesserter Grafik

Erweitertes Gameplay

Nahtloser Übergang zwischen den Charakteren

Explosive Action

Release im März 2022

Das ist die Kritik

Grafik: Im neuen Trailer der NextGen-Version sieht die Community zu wenig von der versprochenen “verbesserten Grafik”. Es wird beklagt, dass sich der Trailer wie ein Video für die alte Generation der PS4 und Xbox One anfühle. So schreibt YouTuber The Professional: “Ist das wirklich erweitert und verbessert? Es sieht nicht anders aus als die PS4-Version. Sie zeigten sogar die Deluxos am Ende, die Menschen in die Luft sprengen, obwohl eine Menge Spieler die futuristischen Fahrzeuge hassen.”

Nutzer AFGuidesHD schreibt auf YouTube, dass es nicht mal neue Grafiken gäbe und der Trailer eine Enttäuschung sei.

Features: Von den Features der verbesserten Version ist die Community noch nicht überzeugt. Im Trailer schreibt man von schnelleren Wechseln der Charaktere. Das sehen Nutzer nicht als Verbesserung des Spiels, sondern einfach als Ergebnis der schnelleren Hardware in den NextGen-Konsolen.

Man wünscht sich in den Kommentaren außerdem klare Ansagen von Rockstar Games, wie sich das Game denn nun genau ändern wird.

Wie sich die neue Version von GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X|S sowie PC verbessern soll, erfahrt ihr bei unseren Kollegen der GamePro: Alle Infos zum GTA5-Upgrade auf PS5 und Xbox Series X bei GamePro.de

Wie gefällt euch der neue Trailer von GTA 5 für die PS5 / Xbox Series X? Gefallen euch die gezeigten Inhalte oder seht ihr das ähnlich wie die Kommentatoren auf YouTube, die das Video und dessen Inhalte kritisieren? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.