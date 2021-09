Tausende feiern diese geniale Aktion, mit der ein Spieler in GTA Online der Polizei beim Heist entkommt. Er futtert sich buchstäblich um sein Leben. Ein Vorteil, der sich als PC-Spieler leichter umsetzen lässt.

Um welches Video geht’s? Auf reddit zeigt ein Spieler einen Clip, der sich um eine Schießerei mit der Polizei in GTA Online dreht. Der gezeigte Spieler flüchtet nach einem Raub zu seinem Auto und trifft auf den Weg einige Cops, die auf ihn ballern.

Würde der Spieler nun einfach ohne Deckung durch den Kugelhagel rennen, wäre er in wenigen Augenblicken tot. Doch mit seiner speziellen Taktik überlebt er den langen Weg zu seinem Auto und kann entkommen. Für die Aktion feiern den Räuber tausende Zuschauer.

“Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast”

Wie lief die Aktion? Der Spieler Rolypolyoly1877 steht zu Beginn des Clips in Deckung, während er sich auf das Herauslaufen aus dem Gebäude vorbereitet. Dazu öffnet er sein Interaktionsmenü und wählt dort das Menü für die Snacks aus.

Anschließend läuft er um die Kurve in Richtung des Gebäude-Ausgangs. Auf dem Weg wird er bereits von Kugeln durchlöchert, doch stopft sich die ganze Zeit Snacks in den Mund. Dadurch heilt er die Lebenspunkte seines Charakters.

Nachdem er 23 Ps & Qs gefuttert hatte, geht es mit EgoChasern weiter. In der Welt von GTA Online sind das eine Art von Müsliriegeln. Innerhalb von zwei Sekunden futtert er 15 Stück. Danach folgen noch fünf Riegel Meteorite und schließlich ganze zehn eCola. Bei so einer riesigen Menge an Snacks und Getränken kann man nicht mehr von “essen” reden, sondern “fressen”. Er schob das Zeug nur so in sich hinein.

Die letzten Meter überbrückt er dann mit schusssicheren Westen, um schließlich heile in seinem Auto anzukommen.

Den witzigen Clip binden wir euch hier in den Artikel ein, damit ihr die Schießerei selbst sehen könnt:

So reagieren die Spieler

Das zeigen die Kommentare: An den Kommentaren erkennt man, dass der Clip gut ankommt. Viele machen sich einen Spaß daraus und schreiben Sätze wie: “Stellt euch mal den Blickwinkel der Polizei vor. Ein Typ sprintet vorbei, wird dabei von einer verrückt hohen Zahl an Schüssen getroffen während er sich eklig viel Essen in den Mund stopft” (via reddit.com).

“Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast” (via reddit.com)

“Ich wünschte, das hätte ich vor meinen drei Fehlversuchen gewusst” (via reddit.com)

“Breaking News: Eine verdächtige Person wurde mehrfach von der Polizei beschossen, doch der Verdächtige war zu hungrig, um zu sterben” (via reddit.com)

Viele fragen sich außerdem, wie der Spieler sprinten und dabei Snacks essen konnte. Das liegt daran, dass er auf dem PC spielte. Durch die Maus+Tastatur-Steuerung kann man eine Taste zum Sprinten festhalten und nebenbei weitere Kommandos wie das Essen von Snacks einspielen.

Wie gefällt euch die Aktion des Spielers? Ist das für euch eine neue Taktik oder laufen eure Raubüberfälle in GTA Online mit ähnlichen Methoden ab? Vielleicht habt ihr noch ganz andere Tipps auf Lager? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO eure Meinung dazu in die Kommentare und tauscht euch mit der Community aus.