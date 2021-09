GTA Online: Clip zeigt, warum „afk”-Spieler gefährlich sein können

Doch Rastafire5 hat schon darauf gewartet, visiert nahezu zeitgleich seinen Gegner an und ballert diesen dann über den Haufen. Das Duell ging knapp aus, fast wäre der Ersteller des Clips selbst noch draufgegangen. Doch so konnte er wohl noch eine afk-Lektion erteilen.

Offenbar sieht der Gegner keinen Grund, sich zu verstecken, da der bewegungslose Spieler aussieht, als wäre er afk. Obwohl unser Protagonist seinen Gegner bemerkt, bewegt er sich nicht, lockt ihn in die Falle. Und so kommt es, dass der Gegner aus seinem Wagen aussteigt und seine Waffe zückt. Er will den vermeintlichen afk-Spieler eiskalt abmurksen.

Was zeigt der Clip? In dem Video sieht man einen Spieler, der auf einem Grundstück steht. Er bedient das Interaktionsmenü von GTA Online. Währenddessen bewegt sich ein Charakter nicht.

Ein Spieler wollte einen vermeintlichen afk-Spieler in GTA Online umlegen und musste dann schnell eine harte Lektion lernen. Zehntausend feiern den Clip auf reddit und applaudieren. Seht hier das Video und was die Community daraus lernte.

