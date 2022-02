GTA Online: Schnappt euch jetzt 309.000 GTA-Dollar in knapp 5 Minuten

In GTA Online könnt ihr gerade ganz leicht viel Geld verdienen. Ein Bonus aus der neuen Bonuswoche sorgt jetzt dafür. Wir zeigen euch, wie ihr das Geld sichert.

Wieso gibt es so viel Geld? In GTA Online startete am 17. Februar eine neue Bonuswoche. Teil davon ist eine doppelte Ausschüttung bei Zeitrennen. Das hält bis zum Start der nächsten Bonuswoche am 24. Februar an. Ihr findet jetzt zwei Zeitrennen auf der Karte.

Für das Zeitrennen mit normalen Autos gibt es doppelte GTA-Dollar und RP

Für das Zeitrennen mit RC-Bandito-Autos gibt es die normale Menge

So könnt ihr euch leicht 309.000 GTA-Dollar in nur knapp fünf Minuten sichern. Wir zeigen euch hier im Guide, wie ihr die beiden Rennen leicht gewinnt, damit ihr das Geld schnell einsacken könnt.

Zeitrennen „Von einem Ende zum anderen“ gewinnen

Das ist das Rennen: Ihr beginnt die Fahrt im Hafen von Los Santos. Dort, wo ihr auch die Fahrzeuge für Simeon abliefern könnt. Die Fahrt beginnt mit einem Ritt über die Verladezonen des Hafens und führt dann auf die Straße. Euer Ziel ist der Highway. Dort angekommen folgt ihr einfach dem Straßenverlauf bis ins Ziel.

Wir haben für euch einen Guide für „Von einem Ende zum anderen“ angefertigt, der euch sicher und pünktlich zur Zielflagge führt und die ein oder andere Abkürzung zeigt..

Für das Rennen habt ihr 4 Minuten und 9,5 Sekunden Zeit und gewinnt 208.000 GTA-Dollar, wenn ihr pünktlich ins Ziel kommt. (Normalerweise erhaltet ihr hier 104.000 GTA-Dollar. Durch die Bonuswoche gibt es jetzt 208.000 GTA-Dollar).

Der Pariah überzeugt mit Spitzenwerten bei der Höchstgeschwindigkeit

Welches Fahrzeug sollte man nehmen? Den größten Teil der Strecke verbringt ihr mit Vollgas auf dem Highway. Es empfiehlt sich also ein Fahrzeug zu wählen, das mit einem hohen Top-Speed trumpfen kann. Bei uns im Test gewannen wir die Rennen locker mit dem Pariah, dem Neo und auch dem Vagner.

In unserer Übersicht zu den schnellsten Autos in GTA Online seht ihr die Fahrzeuge mit den höchsten End-Geschwindigkeiten.

RC Bandito-Rennen „Friedhof“ gewinnen

Das ist das Rennen: Diese Art von Rennen fahrt ihr mit den ferngesteuerten RC-Bandito-Autos. Gut an diesem Rennen ist, dass es einen recht kleinen Radius hat. Es besteht aus vielen engen Kurven und ist schnell wieder vorüber. Die Gefahr, durch einen kleinen Unfall direkt wieder von vorne beginnen zu müssen, ist gering.

Tipps für das Rennen: Achtet bei dieser Art von Rennen unbedingt auf die Markierungen in den gelben Checkpoints. Die Anzahl der Pfeile zeigt euch an, wie eng ihr die Kurve am Checkpoint fahren müsst. Je mehr Pfeile, desto enger die Kurve.

Ihr habt für das Rennen 1 Minute und 20 Sekunden Zeit. Schafft ihr es pünktlich ins Ziel, dann erhaltet ihr hier 101.000 GTA-Dollar.

Schließt ihr beide Rennen innerhalb der vorgegebenen Zeit ab, erhaltet ihr also in knapp 5 Minuten stolze 309.000 GTA-Dollar. Mit unseren Tipps sollte das kein Problem sein.

Wenn ihr dann schon in GTA Online unterwegs seid, dann spendiert doch gleich noch dem Casino einen Besuch. Denn dort könnt ihr diese Woche den Penetrator gewinnen.

Alles, was ihr für den Wagen tun müsst, ist ein Dreh am Glücksrad. Dabei habt ihr die Chance, den lila Flitzer völlig kostenlos zu gewinnen. Vertraut ihr eurem Glück nicht? Spieler wollen herausgefunden haben, wie man jedes Mal das Auto am Glücksrad von GTA Online gewinnt.