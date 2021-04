GTA Online: Holt euch jetzt 408.000 GTA$ in 4 Minuten

In GTA Online verdient ihr gerade leicht und schnell über 400.000 GTA-Dollar in nur 4 Minuten. Wir zeigen euch, welche Rennen ihr dafür fahren müsst und wie ihr sie gewinnt.

So kriegt ihr das Geld: Wöchentlich wechseln in GTA Online die Zeitrennen für normale Autos und für RC Bandito. Normalerweise erhaltet ihr für das Erledigen jeweils etwa 100.000 GTA-Dollar. Gerade verteilt Rockstar Games für diese Art von Rennen allerdings das doppelte Geld, weshalb auch mehr als 400.000 GTA-Dollar erwarten.

Die aktiven Rennen sind “Galileo Park” und “Baustelle 1”. Wir zeigen euch hier, wie ihr die Rennen gewinnt und euch ganz einfach das Geld einsammelt, und warum sich das Spielen von GTA 5 Online gerade noch lohnt.

So gewinnt ihr das Rennen Galileo Park

Das müsst ihr wissen: Ihr findet das Rennen auf der Karte bei der lila Stoppuhr. Es befindet sich ganz in der Nähe des großen Vinewood-Schriftzugs. Für dieses Rennen empfehlen wir euch die schnellsten Motorräder aus GTA 5 Online wie das Shotaro. Das hat eine gute Höchstgeschwindigkeit und ein berechenbares Kurvenverhalten.

Oben auf dem Berg startet das Rennen und führt euch durch kurz durch die Stadt

Ihr habt für die Strecke 2 Minuten und 5 Sekunden Zeit. Erreicht ihr in der Zeit das Ziel, erhaltet ihr in dieser Bonuswoche dafür 204.000 GTA-Dollar. In unserem Guide zum Zeitrennen für Galileo Park zeigen wir euch nützliche Abkürzungen, damit das Rennen gelingt.

So gewinnt ihr das Rennen Baustelle 1

Das müsst ihr wissen: Für dieses Rennen benötigt ihr eins der kleinen ferngesteuerten Autos. Wie ihr den RC Bandito in GTA Online freischaltet, erklären wir euch hier.

Das Rennen läuft mit Checkpoints, die euch direkt auf der Fahrbahn angezeigt werden. Die Anzahl der Pfeile innerhalb der Checkpoints verrät euch, wie eng die Kurve wird.

Für dieses Rennen werdet ihr quer über die Baustelle gejagt. Unter den Gerüsten hindurch und über die verschiedenen Ebenen, auf denen sich die Handwerker tummeln. Achtet darauf, bei engen Kurven zu bremsen.

Ihr habt für das Zeitrennen “Baustelle 1” genau 1 Minute und 50 Sekunden Zeit. Schafft ihr es in der Zeit ins Ziel, erhaltet ihr 204.000 GTA-Dollar. In unserem Guide zu Baustelle 1 bei GTA Online zeigen wir euch weitere Tipps zu dieser Challenge.

Warum lohnt sich GTA Online jetzt noch?

In verschiedenen Spielmodi erhaltet ihr gerade wieder mehr Geld und mehr RP. Im SUMO-Spielmodus erhaltet ihr die dreifachen Auszahlungen, in allen Rennen mit RC-Bandito die doppelten Auszahlungen.

Doch besonders für Biker-Chefs lohnt es sich jetzt richtig. Denn durch den Bonus auf Verkaufsmissionen werdet ihr als Biker-Chef gerade schnell reich.

Ein Besuch im Casino lohnt sich

Wenn ihr sowieso schon in GTA Online unterwegs seid, dann stattet dem Casino doch gleich einen Besuch ab. Da steht der Albany V-STR auf dem Podium und will von euch gewonnen werden. Ein Dreh an der Preise-Scheibe lohnt sich. Wie ihr immer das Podiums-Auto in GTA Online gewinnen könnt, zeigen wir euch hier.