GTA Online: Als Biker-Chef könnt ihr gerade leicht reich werden

Welchen Bonus werdet ihr in dieser Woche nutzen, um euch die Taschen zu füllen? Packt ihr das MC-Business wieder aus oder bleibt ihr bei den Heists? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und plaudert mit anderen Spielern über die Angebote und Boni.

Nutzt diesen Bonus: Ein Motorrad-Club in GTA Online bietet die Möglichkeit, passiv Geld zu verdienen. Ihr kauft euch ein Clubhaus und verschiedene “Niederlassungen”. In diesen Niederlassungen produziert ihr mit einer engagierten Crew Koks, Gras, Meth oder auch einfach Falschgeld.

Was ist los in GTA Online? Jeden Donnerstag wechselt bei GTA Online der Weekly Bonus. Das bedeutet für euch, dass es neue Quellen gibt, bei denen ihr das doppelte und sogar das dreifache Geld verdient.

In GTA Online ist der neue Weekly Bonus aktiv. In der Bonuswoche können Biker-Chefs mit einem Motorrad-Club und Rennliebhaber schnell viel Geld verdienen. Wir zeigen euch, wie das geht.

