Halloween mit seinen Grusel-Autos und Killern folgt damit auf ein anderes, mysteriöses Event in GTA Online: Zuletzt verfolgten Spieler UFOs in Los Santos .

Zu guter Letzt verfolgen euch Phantom-Auto und Killer wohl nur, wenn ihr in einem normalen Wagen unterwegs seid. Helikopter , Flugzeuge oder bewaffnete Vehikel greift der Phantom-Wagen nicht an.

“GTA Series Videos” zufolge müsst ihr außerdem seit mindestens 16 Minuten in der Session sein und mindestens ein weiterer Spieler muss sich ebenfalls in der Session befinden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das Phantom-Auto? Das “Phantom-Auto” ist ein fahrerloser Wagen, der sich an eure Stoßstange heftet, wenn ihr durch die Straßen von Los Santos fahrt. Solltet ihr aber zu Fuß unterwegs sein oder aussteigen, besteht die Gefahr, dass sich der Wagen selbst anzündet – und euch mit einer Explosion attackiert.

Insert

You are going to send email to