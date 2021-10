Jet-Pilot in GTA Online stirbt peinlich gegen ein Auto – Spieler feiern wilden Clip

SARmedic911 hat allerdings Optimierungsvorschläge. So wird empfohlen, die gepanzerten Scheiben wegzulassen. Sie böten ohnehin kaum Schutz gegen Beschuss und mit normalen Scheiben kann man im Zweifelsfall auch auf seine eigene Bewaffnung zugreifen, um beispielsweise Haftbomben während der Fahrt zu platzieren. (via reddit )

StroopwafelSpeelt meint dazu: “Der beste Kauf, den du machen kannst, seit sich dieses Spiel in den Irak 2004 verwandelt hat.” (via reddit )

Das Auto hebt dabei so hoch ab, dass der Jet-Pilot nicht mehr rechtzeitig reagieren kann und direkt in sein vermeintliches Opfer kracht.

Was passiert in dem Duell? Der Ersteller des Clips ist gerade in seinem Nightshark unterwegs, als plötzlich ein Kampfjet angeflogen kommt.

In GTA Online kommt es immer wieder zu kuriosen Auseinandersetzungen. Nun macht ein Clip die Runde, der ein ungewöhnliches Duell zwischen einem Auto und einem Kampfjet zeigt. Das geht unerwartet aus und kommt bei den Spielern gut an.

