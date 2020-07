GTA Online kann Glitcher nicht daran hindern, reich mit Apartments zu werden

Seit Wochen hält sich der Apartment-Glitch hartnäckig in GTA Online fest. Entwickler versuchen ihn rauszupatchen, doch Spieler erschummeln sich weiter Millionen von GTA-Dollar damit.

Was ist los in GTA Online? Seit Wochen nutzen Spieler den „Apartment Glitch“, um sich damit Millionen von GTA-Dollar (ingame Währung von GTA Online) zu duplizieren. Spieler verdienen das Geld nicht, wie von Rockstar gewollt, sondern folgen einer speziellen Abfolge an Schritten und müssen das Internet zu einem bestimmten Zeitpunkt deaktivieren, damit der Glitch funktioniert.

Von den Entwicklern gab es dazu schon einige Patches, die den Glitch eigentlich aus dem Spiel befördern sollten. Doch diese Fixes hielten nie lange an. Es dauerte teilweise nur wenige Stunden, bis „Workarounds“, also die Umgehungen, in der Community gefunden und als Anleitungen geteilt wurden.

Anleitung für Apartment Glitch wird immer länger

Das ist das Problem: Rockstar kriegt das Problem wohl einfach nicht behoben. Zumindest fehlte bisher der Patch, der den Glitch ein für alle Mal beseitigt. Für Rockstar Games ist das wohl ein Problem, denn Spieler machen sich damit, entgegen der Vorstellungen, ganz einfach die Taschen voll und werden zu Multimillionären. Die schnellsten Autos aus GTA Online lassen sich, ohne mit der Wimper zu zucken, kaufen.

Normalerweise müssten Spieler grinden oder viele Missionen erledigen, um Millionen zu verdienen. Durch den Glitch geht das innerhalb von Minuten – und deutlich einfacher.

Auf reddit häufen sich die Meldungen, dass der Glitch gepatcht wurde und kurz danach durch einen Workaround wieder funktioniert

Für Spieler wirds unbequem: Als der Glitch im April Thema in der Community von GTA Online wurde, bestand dieser zunächst aus etwa 10 Schritten. Diese Schritte sollen Spieler nacheinander abarbeiten, um Geld mit dem Glitch zu machen.

Durch die Workarounds kommen oft neue Schritte dazu oder bestehende werden komplizierter. Wie Dexerto zeigt, besteht einer der neusten Guides zum Apartment-Glitch inzwischen aus 15 Schritten. Spieler kommentieren auf reddit „Ich hasse es, dass es jedes Mal länger wird, wenn es einen Workaround gibt“.

Wir berichteten vor ein paar Wochen bereits über diesen Glitch und darüber, dass Spieler schnell eine neue Lösung fanden.

Kommt sowas öfter in GTA Online vor?

Das passierte bisher: Schon kurz nach der Eröffnung des Casinos in GTA Online fanden Spieler eine Möglichkeit, sich beim Pferderennen ordentlich die Taschen vollzustopfen. Den Geld-Glitch beim Pferderennen bekam Rockstar erstmal nicht in den Griff. Dann folgte ein besseres Erkennungssystem bei dieser Mechanik und einige Banns – Spieler zogen dann weiter und suchten woanders nach Geld-Glitches.

Die Schatzsuche des goldenen Revolvers füllte die Konten einiger Spieler

Im Januar 2020 wurden einige Spieler zu Multimillionären, als sie den Geld-Glitch bei der Schatzsuche in GTA Online ausnutzten. Alle 3 Sekunden verdiente man praktisch fürs Nichtstun 5.000 GTA-Dollar.

Die Frage ist nun, ob Rockstar Games zeitnah eine Lösung für dieses Problem mit dem Apartment-Glitch findet oder, ob die Workarounds irgendwann sogar so unbequem für die Glitcher werden, dass sie von allein nach einem anderen Gebiet gucken, in dem sie sich Geld erschummeln.

Wir raten an dieser Stelle deutlich davon ab, solche Glitches zu benutzen. Ihr setzt dabei euren Account aufs Spiel und könnt im schlimmsten Fall einen Bann kassieren und alles verlieren, das ihr euch je erspielt habt.

Nutzt stattdessen ganz legal diese 12 Wege, um in GTA Online 2020 schnell viel Geld zu verdienen. Damit ist euer Account sicher und das Konto wird auch gefüllt.