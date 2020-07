In den letzten Wochen verdienten die Spieler irre viel Geld mit dem Apartment-Glitch in GTA Online. Nun scheint es, als wäre dies endgültig aus dem Spiel.

Was geschah mit dem Glitch? Plötzlich verkündeten Dataminer, dass Rockstar Games am Montag, den 27. Juli, den Apartment-Glitch von GTA Online gefixt hat. Zuerst war man sich noch unsicher, ob das wirklich wahr ist. Doch kurze Zeit später bestätigten einige Spieler, dass der Glitch nun nicht mehr funktioniert.

𝗛𝘂𝘀𝗸𝘆'𝘀 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗯𝗼𝘁 🦈 #GTAOnline BGScript has been updated



🕓 13:00:08 — 🇩🇪0ㄥ‾ʎʞsnH (@husky_70) July 27, 2020

Und das ist für einige Nutzer aus GTA Online besonders ärgerlich, denn in den letzten Wochen funktionierte der Glitch so stark, dass er Millionen GTA-Dollar auf die Konten der Spieler spülte. Wer das richtig ausnutzte, wurde in wenigen Minuten zum Multimillionär und verdiente bei ausgiebiger Nutzung letztlich sogar Milliarden. Das Kaufen der schnellsten Autos 2020 aus GTA Online war damit also ein Kinderspiel.

Allerdings auf eine Art, die Rockstar Games nicht schmeckt – das Glitchen geht gegen die Spielregeln.

Was machte den Apartment Glitch so besonders?

Darum die Aufmerksamkeit: Ihr fragt euch vielleicht „Rockstar fixt bestimmt viele Glitches in GTA Online, warum ist dieser so wichtig?“

Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler in den letzten Wochen immer wieder versuchten, den Glitch rauszuwerfen. Doch es gelang ihnen nie so richtig. Immer wieder fanden Spieler innerhalb von Stunden nach Rockstars Fix einen Workaround, durch den der Glitch wieder funktionierte.

GTA Online konnte Spieler einfach nicht daran hindern, mit Apartments reich zu werden.

Während einige Spieler jetzt noch gespannt warten, ob die „Glitcher“ einen neuen Workaround finden und den Apartment-Glitch wieder zum „Laufen“ bekommen, haben andere schon das Handtuch geschmissen und sich von dieser Methode verabschiedet. Sie glauben nicht, dass jetzt noch ein Workaround kommt.

Wie funktionierte der Glitch? Im Grunde war das ein Zusammenspiel aus dem ersten und zweiten Charakter im Online-Modus. Man kaufte sich teure und billige Apartments, deaktivierte sein Internet während eines bestimmten Ladevorgangs und konnte dann die billigen Apartments für teures Geld verkaufen. In wenigen Minuten hatte man durch diesen Glitch Millionen auf dem Online-Konto. Erlaubt ist das natürlich nicht.

Wie ihr legal in GTA Online euer Konto füllt, zeigen wir euch hier: 12 Wege, um 2020 in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen.