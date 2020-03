GTA Online verschenkt jetzt 1 Million GTA-Dollar mit Twitch-Prime

Wollt ihr euch in GTA Online quasi kostenlos eine Million GTA-Dollar verdienen? Mit Twitch-Prime geht das jetzt. Wir zeigen euch, was ihr tun müsst.

Was ist los in GTA 5 Online? Es ist mal wieder so weit: Die Entwickler stecken euch eine Menge Geld zu. Und dafür müsst ihr nichts Großartiges tun, außer Twitch-Prime-Nutzer zu sein. Was euch das bringt und wie ihr Twitch Prime kostenlos nutzt, zeigen wir euch hier.

1 Million Dollar geschenkt – aber wie?

Wie geht das? Wenn ihr einen Twitch-Prime-Account besitzt, müsst ihr diesen mit dem Social Club verbinden. Das geht spielend einfach.

Loggt euch auf der Twitch-Prime-Webseite ein

Wählt bei Games und Loot die 1 Million Dollar in GTA Online

Verbindet euren Account mit dem Social-Club-Account

Schon seid ihr qualifiziert

Wann gibt es das Geld? Innerhalb von 72 Stunden nach dem Verbinden beziehungsweise dem Einloggen bei GTA Online wird euch das Geld gutgeschrieben. Das fällt dann durch eine deutliche Nachricht auf, die ihr beim Einloggen in die Online-Welt erhaltet.

Ihr habt für das Qualifizieren bis zum 31. März 2020 Zeit – also beeilt euch.

Schnappt euch dieses Geldgeschenk!

Was kann man dafür kaufen? Wenn ihr gerade erst mit GTA Online angefangen habt, dann sollte eure Wahl auf diese Anfänger-Autos fallen.

Habt ihr schon mehr Geld auf dem Konto und wollt einen echten Rennwagen in eure Sammlung stecken, dann schaut euch die schnellsten Autos aus GTA Online an.

Eine Million reicht nicht? So verdient ihr euch noch viel mehr Millionen in GTA Online

Twitch Prime kostenlos? Ihr könnt das Prime-Angebot von Twitch auch 30 Tage kostenlos nutzen. So gibt es die Million Dollar quasi geschenkt, ohne, dass ihr Geld ausgeben müsst. Wie ihr Twitch Prime kostenlos testet, zeigen wir euch hier.

… und wenn ihr schon mal online seid

Was gibt es noch zu tun? Gerade könnt ihr in GTA Online eins der besten Motorräder kostenlos erhalten. Das Nagasaki Shotaro ist mit seinen leuchtenden Farben ein echter Hingucker auf den Straßen. Zusätzlich ist das Teil echt schnell und hat das Potenzial, viele Rennen zu gewinnen. Dafür müsst ihr es nur mit einem Dreh im Casino gewinnen.

Das Gute ist: Spieler wollen eine Methode gefunden haben, mit der man das Motorrad ganz einfach gewinnen kann. Dieser Dreh soll das Podiumsfahrzeug im Casino garantieren.