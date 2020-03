Das Tron-Bike „Shotaro“ gibt’s jetzt als Geschenk in GTA Online. Es steht auf dem Podium des Casinos und kann mit Glück gewonnen werden. Und das lohnt sich richtig für euch. Nutzt die Chance.

Was ist das für ein Motorrad? Auf dem Podium im Diamond Casino & Resort steht ab heute, dem 12. März, das „Shotaro“-Motorrad. Eigentlich kostet das Bike 2.225.000 GTA-Dollar.

Das Nagasaki Shotaro habt ihr sicherlich schon mal in der Online-Welt an euch vorbeiflitzen sehen oder als Fahrzeug im Deadline-Modus genutzt. Das futuristische Aussehen erinnert an den Film „Tron“. Mit seinen leuchtenden Farben ist es ein Hingucker auf den Straßen von Los Santos – vor allem bei Nacht.

Tron-Bike „Shotaro“ gewinnen – Beeilt euch!

Wie gewinnt man das? Im Casino von Los Santos könnt ihr täglich ein Mal und kostenlos das Glücksrad drehen. Dabei stehen euch alle möglichen Gewinne zur Auswahl, von Bargeldpreisen über Kleidung bis hin zu Spielchips. Eine geringe Chance gibt es auf das Podiumsfahrzeug.

Bis nächste Woche Donnerstag, dem 19. März, ist dieses „Podiumsfahrzeug“ das Shotaro. Ihr habt also jeden Tag die Chance, mit einem Dreh am Glücksrad das Bike zu gewinnen.

Spieler sagen: Mit dieser Methode gewinnt man das Podiumsfahrzeug im Casino immer in GTA Online. Probiert es aus!

Landet das Glücksrad bei eurem Dreh auf dem „Vehicle“-Feld, gewinnt ihr das Podiumsfahrzeug

Bedenkt, dass das Glücksrad in GTA Online eine Abklingzeit von 24 Stunden in der echten Welt hat. Dreht ihr also am Donnerstag um 22:00 Uhr, könnt ihr frühestens wieder am Freitag um 22:00 Uhr drehen. Dreht ihr am Samstag um 11:00 Uhr, könnt ihr dann wieder am Sonntag um 11:00 Uhr drehen und so weiter.

Was macht das Shotaro so gut?

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ihr das Shotaro unbedingt in eurer Sammlung haben solltet. Denn es sieht cool aus, ist verdammt schnell und hilft euch auch in Zukunft, leicht Geld zu verdienen.

Der Look: Mit den leuchtenden Streifen sieht das Tron-Bike vor allem bei Nacht richtig genial aus. Wer nicht nur auf im Vintage-Look steht, sondern auch gern mit modernen Bikes fährt, ist mit dem Shotaro gut bedient.

Die Leistung: Zwar hat das Shotaro mit 123,5 Mph nicht den höchsten Speed, doch hat bei Rennen die Nase weit vorn. YouTuber Broughy1322 testete alle Bikes in GTA Online genau und setzt das Shotaro an die Spitze der schnellsten Rundenzeiten bei Motorrädern. Noch vor dem Hakuchou Drag, dem Bati 801 und dem Deathbike.

Die Einsatzmöglichkeiten: In Motorrad-Rennen ist das Shotaro ein treuer Begleiter für euch. Dank gutem Handling ist es sogar anfängerfreundlich und schnell. Eine gute Kombination für die Races. Zudem gewannen wir mit dem Shotaro bereits einige Zeitrennen, die über unbefestigtes Gelände führten.

So auch beim Zeitrennen Fort Zancudo, das diese Woche aktiv ist. Hier könnt ihr das frisch gewonnene Motorrad gleich testen und auch noch 100.000 GTA-Dollar in weniger als 2 Minuten verdienen. Für dieses und weitere Zeitrennen ist das Shotaro ein Favorit.