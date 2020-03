In GTA Online ist jetzt das Zeitrennen „Fort Zancudo“ aktiv. In diesem Guide zeigen wir euch eine schnelle Route, mit der ihr leicht das Geld verdienen und das Rennen gewinnen könnt.

Wie gewinnt man das Geld? Den Start des Rennens findet ihr auf der offenen Weltkarte von GTA Online. Fahrt einfach zur lila Stoppuhr, um das Rennen zu starten.

Die Zeit für das Rennen ist knapp bemessen. Schafft ihr es pünktlich ins Ziel, erwarten euch 101.000 GTA-Dollar.

Update vom 14. März 2020: Das Rennen ist jetzt wieder aktiv und belohnt euch mit einer dicken Summe an Geld. Das Shotaro-Motorrad, mit der ihr das Zeitrennen locker gewinnt, gibt es gerade mit etwas Glück kostenlos im Casino.

Welches Rennen ist aktiv? Das Zeitrennen „Fort Zancudo“ beim Militär-Flughafen ist aktiv. Ihr habt eine Zeitvorgabe von 1 Minute und 44 Sekunden, um die 101.000 GTA-Dollar zu gewinnen.

So gewinnt ihr „Fort Zancudo“

Der Streckenverlauf: Nach dem Start biegt ihr links ab, folgt der Straße ein paar Kilometer, bis ihr schließlich den Hügel hinauf direkt zum Ziel fahrt.

So läuft die Fahrt ab: Zum Start fahrt ihr über die Brücke und biegt an der Kreuzung links ab. Dann folgt ihr erstmal eine ganze Weile dieser Straße. An dieser Tankstelle kürzt ihr über das Grundstück nach rechts ab und folgt der Straße.

Folgt dieser Straße jetzt für eine kurze Zeit. Auf der Minimap seht ihr mehrere Straßen und Wege, die nach rechts abgeben. Biegt an dieser Stelle hier nach rechts ab:

Jetzt geht es Off-Road den Hügel rauf. Peilt dabei grob diesen kleinen Tunnel an, den ihr weiter oben bereits erkennen könnt. Fahrt darauf zu, bremst aber vor dem Eingang ab, damit ihr nicht an die Decke knallt.

Nach dem Tunnel gehts links raus. Folgt jetzt dem kleinen Pfad den Berg herauf bis ihr zur Straße kommt. Brettert dort durch den Holzzaun oder fahrt durch die Lücke zwischen Zaun und Leitplanke. Nun heizt ihr einfach die Straße entlang ins Ziel.

Video-Anleitung: In diesem Video von GTA Series seht ihr, wie ihr die Strecke meistern könnt. Als Gewinn erhält der Spieler im Video nur 51.000 GTA-Dollar. Das liegt daran, dass das Video schon etwas älter ist. Kürzlich erhöhte Rockstar Games die Auszahlung dieser Zeitrennen, sodass ihr jetzt 101.000 GTA-Dollar erhaltet.

Kann man das Rennen wiederholen? Ihr könnt das Rennen beliebig oft fahren. Die 101.000 GTA-Dollar gibt es aber nur einmal pro aktiver Zeitrennen-Woche.

Welches Fahrzeug sollte man nutzen? Wegen der Off-Road-Strecken empfehlen sich hier Motorräder am meisten. Im Test nutzten wir das „Tron-Bike“ Shotaro.