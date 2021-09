Warum haben Grafikkarten eigentlich so bescheuerte Namen?

Fertig-PCs müssen nicht immer so toll sein, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Ein YouTuber hat sich einen Gaming-PC für 1400 Euro gekauft und hat geschaut, was er für das Geld bekommt. Am Ende hatte er mehr Stress mit dem Gerät als er eigentlich wollte und vermutet hatte:

Was denkt ihr? Verwirren euch solche Zahlen und Buchstaben oder ist das für euch “normal, wenn ihr einen PC baut der kauft? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Mittlerweile haben auch einige Hersteller gemerkt, dass sie mit ihren Produktbezeichnungen die User eher verwirren als wirklich bei ihrer Kaufentscheidung unterstützen. So hat etwa Hersteller Dell eine Tabelle vorgestellt, wo man das Gerät anhand der Gerätenummer identifizieren kann (via dell.com ).

Nicht alle User sind der Meinung, dass die Bezeichnungen so schlimm sind. Grundsätzlich seien zwar alle Bauteile für alle Nutzer zum Kaufen verfügbar und Webseiten wie pcpartpicker würden die Auswahl der Teile erleichtern. Dennoch würde die Hardware vor allem Spezialisten und Personen ansprechen, die sowas als Hobby machen (via reddit.com ):

Denn in der Diskussion würden fachkundige Personen vor allem mit technischen Abkürzungen und Bezeichnungen um sich werfen, einem unwissenden User würde das aber nicht helfen. Und diese ganzen Bezeichnungen könne sich doch eh niemand merken. So schreibt er:

Doch vor allem Personen, die von Hardware wenig oder keine Ahnung haben, fühlen sich von diesen ganzen technischen Abkürzungen überfordert. So erklärte ein User auf reddit, wie wenig hilfreich er die technischen Abkürzungen findet (via reddit.com )

