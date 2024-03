In einem anderen Indie-Spiel auf Steam müsst ihr vor allem euren Rucksack im Griff haben: Deutscher Indie-Hit startet in den Early Access, erntet direkt 96 % positive Bewertungen auf Steam und erreicht Meilenstein

Was erwartet euch? Goblin Stone beginnt als klassisches Fantasy-Rollenspiel mit einem Kampf zwischen einer Horde Goblins gegen einige Zauberer, Zwerge und Hobbits. Die Fantasy-Völker standen kurz davor, das kleine, grüne Volk auszurotten. Jedoch konnten zwei Goblins entkommen und in diesem Moment wechselt ihr als Spieler die Seite.

In Goblin Stone schlüpft ihr in die Rolle von den kleinen und fröhlichen Goblins. Eure Aufgabe wird es sein, das Überleben der letzten Goblins zu sichern, eine neue Heimat aufzubauen und eine neue Familie zu gründen.

In den meisten Fantasy-Rollenspielen schlüpft man in die Rolle eines tapferen Helden als Mensch oder Elf. Ein neues Spiel auf Steam dreht diesen Spieß jetzt einmal um. Gespielt werden hier kleine, unschuldige Goblins und die Menschen und Elfen werden zu Feinden.

