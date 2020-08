Das MMORPG Crowfall befindet sich derzeit in einer geschlossenen Beta, zu der jedoch immer mehr Spieler eingeladen werden. Wie die Entwickler nun verrieten, wurden fast alle angemeldeten Spieler eingeladen und weitere Tester werden gesucht.

Was ist das für ein Test? Am 11. August startete Crowfall offiziell in die Beta. Das MMORPG mit Fokus auf PvP befindet sich bereits seit mehr als 5 Jahren in der Entwicklung und bietet seit 2018 eine spielbare Version, die sich jedoch nur an zahlende Kunden richtete.

An der aktuellen Beta jedoch können auch Nutzer teilnehmen, die sich einfach nur auf der offiziellen Webseite registrieren. Und eure Chancen stehen sehr gut, dass ihr für den Test ausgewählt werdet, auch wenn ihr euch erst heute anmeldet. Das verrieten auch die Entwickler in einem neuen Q&A.

Fast alle 400.000 Beta-Anmeldungen haben eine Einladung

Wie läuft die Beta bisher? Wie Creative Director J. Todd Coleman in dem Video verriet, läuft die Beta bisher gut. Sie soll vor allem dazu dienen, die Stabilität der Server und Features zu testen. Dafür werden viele Spieler benötigt.

Für die Beta haben sich bisher knapp 400.000 Spieler registriert, zusätzlich zu den 70.000 Backern, die bereits Geld investiert haben. Wie Coleman erzählte, wurden inzwischen fast alle diese registrierten Spieler eingeladen.

Wie könnt ihr euch noch anmelden? Um an der Beta teilzunehmen, genügt es bereits, wenn ihr euch auf der offiziellen Webseite registriert. Die Teilnehmer werden in Wellen eingeladen.

Vor euch sind also erstmal die Spieler dran, die sich bereits frühzeitig registriert hatten. Aber auch neue Spieler werden noch Einladungen bekommen.

In Crowfall gibt es PvE- und PvP-Welten. Zudem gibt es Burgen-Belagerungen, die hier auf dem Bild zu sehen sind.

Wie lange geht die Beta? Spieler, die sich für die Beta registrieren, können erstmal 30 Tage lang spielen. Wer bereits Geld investiert hat und Backer des MMORPGs ist, kann unbegrenzt lange die Beta ausnutzen.

Nach der aktuell geschlossenen Beta soll zudem eine offizielle offene Beta folgen. Im Anschluss kommt dann der Release, der aktuell für Ende des Jahres angesetzt ist, wie Coleman im Interview mit MeinMMO verriet.