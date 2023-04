Genshin Impact: Am Dienstag kommen die neuen Charaktere Baizhu und Kaveh – Alle Infos zum Release

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Was wird es sonst noch in Phase 2 von Version 3.6 geben? Neben den neuen Bannern liefert euch die 2. Hälfte von Version 3.6 mehrere Events sowie den Legendenauftrag “Lagenaria” mit Baizhu.

Seit dem 12. April 2023 läuft in Genshin Impact Version 3.6. Zum Start gab es die Rerun-Banner von Nahida und Nilou. Doch schon bald ist Halbzeit angesagt und die Event-Banner wechseln in Phase 2.

Die aktuelle Version 3.6 in Genshin Impact geht in die 2. Phase und die neuen Charaktere Baizhu und Kaveh erhalten am Dienstag ihre Banner. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen dazu im Überblick .

