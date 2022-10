4 Geheimtipps zum Prime Day, die euch nicht mehr als 60 Euro kosten

Es ist Prime Day und ihr sucht Empfehlungen, die sich wirklich lohnen? Wir stellen euch eine Handvoll Gaming-Angebote vor, für die ihr nicht mehr als 60 Euro zahlen müsst.

Was ist der Prime Day? Auf Amazon läuft der Prime Day mit tausenden tollen Angeboten. Der Prime Day ist nur noch heute, am 12. Oktober. Ihr habt also noch rund 12 Stunden Zeit, um euch die Angebote anzusehen.

In unserem Artikel stellen wir euch eine Handvoll Angebote vor, für die ihr weniger als 50 Euro zahlt. Sucht ihr sonst noch Tipps, wie ihr am Prime Day richtig Geld sparen könnt, dann schaut einmal in unsere Tipps zum Prime Day und wie ihr richtig sparen könnt.

Powerbank für Handy oder eure Switch, wenn ihr unterwegs seid

Was bringt mir das? Ihr seid den ganzen Tag unterwegs und irgendwann beginnt dann euer Handy oder eure Switch auf einer langen Bahnfahrt schlapp zu machen? Ein sinnvoller Tipp ist hier der Kauf einer Powerbank. Denn damit könnt ihr eure Geräte auch unterwegs aufladen. Eine andere enorme Verbesserung für die Switch kostet mittlerweile 23 Euro.

Mit ADDTOP und Anker haben gleich zwei beliebte Hersteller ihre Produkte zum Prime Day reduziert, die wir empfehlen können. Für die Powerbank von ADDTOP zahlt ihr 30,65 Euro anstatt 37,99 Euro und bei Anker zahlt ihr 48,65 Euro anstatt 65,99 Euro.

Microsoft 365 Family

Warum lohnt sich das? Ihr habt noch ein Office-Abo am Laufen oder überlegt, euch eins zu kaufen? Dann lohnt sich aktuell Microsoft 365 Family für knapp 50 Euro. Denn in dem Family-Paket ist nicht nur Word mit allen Funktionen enthalten, sondern ihr bekommt auch zusätzliche Funktionen wie etwa einen 1 TB OneDrive-Cloudspeicher. Der eignet sich zum Lagern von Speicherständen oder für Bilder oder andere Daten, die ihr sichern möchtet.

Praktisch ist ebenfalls, dass ihr die Family-Lizenz mit bis zu 5 Personen gleichzeitig uneingeschränkt nutzen könnt. Jeder von den Personen kann 1 TB Cloudspeicher nutzen. Auch auf eurem Android- oder Apple-Tablet könnt ihr die Lizenz problemlos nutzen.

Teilt ihr euch mit 4 anderen Personen die Office-Lizenz, dann zahlt ihr jeder nur 10 Euro für einen 1 TB Cloudspeicher. Günstiger kommt ihr zum aktuellen Zeitpunkt nicht an so viel Speicherplatz in der Cloud. Bei bekannten Anbietern wie Dropbox oder Google zahlt ihr im Schnitt für 2 TB 9 – 12 Euro im Monat (100 – 120 Euro im Jahr) und liegt damit deutlich über den 50 Euro von Microsoft 365 Family.

Tischmikrofon für eine bessere Sprachqualität

Warum lohnt sich das? Mikrofone, die ihr euch auf den Schreibtisch stellt, bieten häufig eine bessere Qualität als Gaming-Headsets. Wir würden euch daher empfehlen, lieber mehr Geld in gute Kopfhörer für tollen Klang zu investieren und euch dazu ein Mikrofon zu kaufen.

Empfehlenswerte Modelle bekommt ihr aktuell etwa von Hersteller Marantz. Der japanisch-amerikanische Hersteller hat sich bei Mikrofonen und Soundausstattung einen Namen gemacht. Aktuell bekommt ihr das Marantz Professional MPM-1000U für 36 Euro, ein Mikrofon-Arm ist laut Beschreibung ebenfalls dabei.

SSD für ein schnelles Upgrade eures PCs oder Laptops

Warum lohnt sich das? Mit einer SSD könnt ihr insbesondere älteren Systemen, die noch auf eine HDD setzen, noch einmal einen Performance-Boost verleihen. Habt ihr noch ein älteres Notebook mit HDD, dann lohnt sich so ein Upgrade auf jeden Fall. Ein Tausch ist auch häufig nicht sehr kompliziert.

Auch für euren Gaming-PC kann sich die Investition in eine SSD lohnen, denn auch hier profitiert ihr oftmals von den schnelleren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Aktuell bekommt ihr die Crucial BX500 mit 1 TB Speicher für 59,99 Euro:

