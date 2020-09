Der amerikanische Möbelhersteller Herman Miller ist bekannt für seine ergonomischen Stühle. Nun fokussiert sich die Firma stärker auf den Gaming-Markt und kündigt eine neue Version von Aeron, einem der bekanntesten Bürostühle, an. Obwohl der Stuhl nicht billig ist, wird er schon jetzt von Gamern genutzt.

Was ist das für ein Stuhl? Der Aeron wurde erstmals 1994 eingeführt und war vor allem für Büros gedacht. Heute findet man den Stuhl an vielen Orten, wie Tim Straker, Marketing Chef der Firma, in einer Pressemitteilung verriet:

Aeron ist einer der, wenn nicht sogar der vielseitigste Stuhl, der je entworfen wurde, und wir haben ihn schon überall eingesetzt gesehen, von Umkleideräumen für Profisportler über Sportstudios bis hin zu Aufnahmestudios – er befindet sich sogar in der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art in New York City.

Laut Smart Funiture ist der Aeron der meistverkaufte Bürostuhl des Planeten. Nun wird dieser auch in einer besonderen Edition für Gamer aufgelegt. Ihn gibt es in mehreren Versionen, wobei die günstigste für 1.445 Dollar zu erwerben ist.

Der Aeron ist zudem nicht der erste Gaming-Stuhl der Firma. Bereits im Juli berichteten wir über eine Zusammenarbeit zwischen Herman Miller und Logitech, die einen „1.500 Dollar“-Stuhl hervorgebracht hat.

So sieht der neue Aeron für Gamer aus (via Herman Miller)

Ergonomie und Jahrzehnte an Erfahrung sollen den Unterschied machen

Was macht den Stuhl so teuer? Der neue Aeron kostet zwar eine Menge Geld, doch dafür soll er auch einiges bieten:

Leistungsstarke Ergonomie. Das Rückenteil ist auf 8 Zonen aufgeteilt, wobei jede unterschiedlich stark gespannt ist.

Unterschiedliche Spezifikationen schon bei der Herstellung, damit der Stuhl perfekt an die Größe und den Körperbau des sitzenden angepasst ist

Es gibt komplett einstellbare Armlehnen

Der Sitz hat eine besondere Belüftung, damit Körperwärme und Wasserdampf abgeführt werden

Der Stuhl wird komplett geliefert und es ist keine Montage nötig. Zudem gibt es 12 Jahre Garantie bei einer 24-Stunden-Nutzung. Erhältlich ist der Stuhl ab dem 14. September. Schon jetzt kann er auf der offiziellen Webseite vorbestellt werden.

So passt sich der Stuhl eurem Körper an.

Wie kommt der Stuhl in Tests an?

Die Webseite Compare Before Buying lobt die Büro-Version des Aeron als Premium-Produkt mit hoher Ergonomie und top Qualität.

Die Webseite Gaming Scan gibt ebenfalls der Büro-Version eine 4,8 von 5 in der Bewertung. Obwohl der Preis hoch ist, können sie den Stuhl klar empfehlen und sehen ihn als eine Investition in eine gesunde Zukunft, wenn man viel Zeit vor dem Rechner verbringt.

Im Test der Computerdigital steht der Aeron auf Platz 17 der besten Stühle für 2020. Gelobt werden das Material, das Design und die Ergonomie. Abzüge gibt es hier vor allem wegen des Preises und viel Geduld, die man für die perfekte Sitzeinstellung mitbringen soll.

Sind diese Stühle bei Gamern wirklich beliebt? Wenn man an Gaming-Stühle denkt, kommen einem meist Modelle von DX Racer oder Noblechairs in den Sinn. Die sind mit teilweise bis zu 600 Euro nicht günstig, aber doch in einem anderen Preissegment als der Aeron.

Doch wie Tim Straker erzählt, sind auch die Stühle von Herman Miller bei Gamern beliebt:

Als wir anfingen zu recherchieren, wie wir dazu beitragen könnten, die Bedürfnisse der Gaming-Community zu erfüllen, stellten wir fest, dass viele unserer bestehenden Stühle bereits Favoriten von einigen Gamern und Teams waren: Wir stießen auf unzählige Kritiken von Spielern für den Aeron, und sie waren alle positiv.

Neben dem Aeron sollen weitere Stühle in einer speziellen Version für Gamer in diesem Herbst erscheinen.

Ein Sneaker zu League of Legends von Louis Vuitton.

Neben Herman Miller entwickeln auch andere bekannte Marken Produkte speziell für Gamer. So arbeitet Nike derzeit an einem „Gamer-Schuh“.

Auch die bekannte Marke Louis Vuitton ist bereits auf Tuchfühlung mit der Gaming-Community gegangen. Im Jahr 2019 gab es eine große Kooperation mit Riot Games, bei der T-Shirts, Handtaschen, Röcke und auch der oben gezeigte Sneaker entstanden sind. Vieles davon war trotz Preisen über 1.000 Dollar schnell ausverkauft.