Nutzer will mit Gaming-PC im Koffer verreisen, bekommt Wut der Community zu spüren – Hat der PC die 15-stündige Reise überlebt?

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls es jemanden interessiert, ich war der OP, der in meinem vorherigen gelöschten Beitrag gehasst wurde mit diesem Foto im Anhang. Mein PC ist in Ordnung und funktioniert! Ich entfernte die GPU und habe den RAM entfernt, das Innere mit Tüchern ausgestopft und das Ganze in Luftpolsterfolie gepackt. Ich war auf einem 9 Stunden- und anschließend einen 6 Stunden-Flug.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

In der Community fand man diese Idee gar nicht lustig, sodass der Nutzer seinen ersten Post schnell wieder löschte. In seinem zweiten Post erklärt er jetzt, dass er die Reise hinter sich hat und sein PC immer noch funktioniert.

Ein Gamer will seinen Gaming-PC in einem Koffer transportieren und bekommt einen Shitstorm ab. Er transportiert seinen Rechner trotzdem auf diese Art und Weise.

Insert

You are going to send email to