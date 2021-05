Notebookcheck hatte das OMEN 15 anstatt mit RTX 2060 mit GTX 1660 Ti getestet. Die restliche Hardware wie der i5-10300H oder das Display sind identisch (via Notebookcheck.com ). Im Test kann das Gerät vor allem mit einer ordentlichen Performance und guten Akkulaufzeiten punkten. Außerdem bietet das Gerät Thunderbolt 3. Wenig überzeugen kann die reine WiFi-Performance und unter Last wird das Gerät heiß und laut.

Das Online-Magazin Notebookcheck hat das Notebook getestet (via Notebookcheck.com ). Gelobt wird. Das Gerät bietet eine hervorragende und wertige Verarbeitung und eine ordentliche Performance auch ohne Highend-Grafikkarte. Kritisiert wird vor allem die unterdurchschnittliche Leistung des Intel-Prozessors und die hohe Lautstärke unter Last.

Notebookcheck hatte das Gerät in einem Test unter die Lupe genommen (via Tomshardware.com ). Der Gaming-Laptop bietet euch eine gute Akku-Laufzeit und einen schnellen Bildschirm und auch die Lautstärke unter Last ist vorbildlich. Die verbaute RTX 3070 bleibt jedoch unter ihren Möglichkeiten und ähnelt der Leistung von Laptops aus der letzten Generation mit RTX-2000.

Was stellen wir euch vor? Derzeit gibt es Amazon.de mehrere Angebote Notebooks, die genügend Leistung selbst für anspruchsvolles Gaming bieten. Wir stellen euch fünf Gaming-Notebooks vor, die ihr in der Amazon Gaming Week bekommt.

