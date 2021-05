Besonders interessant ist das Ski Goggle-Kopfband, das SteelSeries in sein Headset integriert hat. Dabei handelt es sich um ein Gummiband, welches das Headset immer perfekt an euren Kopf anpasst.

Klanglich bietet das Headset von Beyerdynamic ein ausgewogenes Klangbild: Das Headset hat einen großen Frequenzbereich von 5 Hz bis 35000 Hz und bietet trotz der Breite sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen ein gutes Klangbild. Der Klang eignet sich sowohl für Gaming-Fans als auch für Nutzer, die gern mal Musik hören oder Filme schauen.

Was stellen wir euch vor? Derzeit gibt es auf Amazon.de mehrere Angebote rund um Gaming-Headsets, die euch einen guten Klang oder eine gute Sprachausgabe bieten. Wir stellen euch Gaming-Headsets vor, die ihr in der Amazon Gaming Week bekommt.

Insert

You are going to send email to