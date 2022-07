Gaming Laptop mit GeForce RTX 3070, WQHD und 240 Hz jetzt günstig wie nie

Bei notebooksbilliger.de könnt ihr euch gerade einen Gaming Laptop mit GeForce RTX 3070, WQHD und 240 Hz zum Tiefstpreis schnappen.

Ein guter Gaming Laptop ist eine Top-Alternative zum klassischen PC. Ihr seid einfach viel mobiler und habt so auf Reisen oder bei euren Freunden immer eure Lieblingsspiele dabei und könnt direkt loslegen. Bei notebooksbilliger.de gibt es jetzt ein starkes Modell von MSI mit GeForce RTX 3070, WQHD-Auflösung und 240 Hz günstig wie nie im Angebot.

Gaming Laptop mit GeForce RTX 3070 zum Tiefstpreis

Notebooksbilliger.de bietet den MSI Leopard GP76 in der Ausstattungsvariante 11UG-889 aktuell für günstige 1599€ an. Die Versandkosten betragen dabei 7,99€. Die UVP des Geräts liegt bei 2199 Euro, ihr spart bei dem Angebot also satte 600 Euro.

Der Preis wird aktuell von keinem anderen Anbieter unterboten, mindestens 1606,99 Euro werden anderswo fällig. Tatsächlich handelt es sich dabei sogar um den absoluten Tiefstpreis für das Modell. So günstig wie aktuell war der Gaming Laptop noch nie! (Quelle: geizhals.de)

Sichert euch jetzt den MSI Leopard GP76

WQHD und 240 Hz: Das kann der MSI Leopard GP76

Der MSI Leopard GP76 ist in der Ausstattungsvariante 11UG-889 ein Gaming Laptop der Extraklasse. Im Vergleich mit einem klassischen Rechner müsst ihr hier wirklich kaum noch Abstriche machen. Die eingebaute GeForce RTX 3070 sorgt in Verbindung mit dem Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation für beeindruckende Performance.

Das 17,3 Zoll große IPS-Display löst in WQHD auf und bietet somit messerscharfe Bilder. Dank der Bildwiederholrate von 240 Hz läuft das ganze auch extrem flüssig und schnell. Um bei der ganzen Power nicht zu überhitzen, hat MSI dem Gaming Laptop die innovative Cooler Boost 5-Kühlung mit zwei eigenen Lüftungssystemen für Prozessor und Grafikchip spendiert.

Einzig der Arbeitsspeicher und die Festplatte könnten etwas größer ausfallen. 16 GB RAM sind im Grunde ausreichend, besonders anspruchsvolle könne hier aber noch bis auf 64 GB aufrüsten. Auch die Festplatte lässt sich einfach austauschen, wenn die 512 GB SSD nicht mehr ausreicht.

Hier die technischen Daten im Überblick:

Bildschirmdiagonale 43,9 cm (17,3″) Auflösung 2560 x 1440 Pixel (WQHD) Panel IPS Bildwiederholrate 240 Hz Reaktionszeit 3 ms Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Prozessor Intel Core i7-11800H Arbeitsspeicher 16 GB Festplatte 512 GB SSD Anschlüsse 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 3x USB-A 3.0, 1x 2.5GBase-T, 1x Klinke, 1x proprietär (Netzanschluss)

