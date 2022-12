Gamer kauft sich RTX 4090, die schnellste Grafikkarte – Sein Lieblingsspiel bietet ihm frech niedrigste Einstellungen an

Ein Gamer hat sich eine GeForce RTX 4090 gekauft. Doch die Freude währt nur kurz, denn sein Spiel will sich nicht mit höchsten Einstellungen zocken lassen. Die Probleme kennen einige in der Community.

Wer sein Gaming-System aufrüstet und sich etwa eine neue Grafikkarte kauft, geht erst einmal davon aus, die eigenen Lieblingsspiele endlich mit allen Details und Features zocken zu können. Denn immerhin investieren viele auch gern ein paar Hundert Euro in Hardware.

Ein Nutzer hatte sich gleich die aktuell schnellste Grafikkarte, eine GeForce RTX 4090, gekauft. Doch dann gingen die Probleme erst los.

Andere Gamer können nicht einmal die Hose wechseln, ohne dass der Computer gleich Ärger macht:

Spiel erkennt die 2000-Euro-Grafikkarte nicht

Wie ist die Situation? Ein Nutzer hatte auf reddit erklärt, dass er sich eine neue Grafikkarte gekauft habe. Er hatte sich für die RTX 4090 entschieden, das ist die aktuell schnellste GPU, die ihr kaufen könnt.

Doch als er das Spiel Fallout 4 starten wollte, erwartet ihn eine Überraschung: Denn dies bietet ihm als empfohlene Grafikeinstellungen nur „Niedrig“ an. Das Problem ist schnell erkannt, denn das Spiel erkennt seine Grafikkarte einfach nicht und wählt dann von selbst die niedrigsten Einstellungen.

Warum ist das ein Problem? Wird eure Grafikkarte nicht vom Spiel erkannt, dann kann das für eine ganze Reihe von Problemen sorgen:

Die Performance im Spiel leidet deutlich und ihr müsst auf einer deutlich niedrigeren Framerate spielen.

Einige Features werden in den Grafikeinstellungen ausgeblendet, da ihr ja laut Spiel keine Grafikkarte eingebaut habt.

In manchen Fällen begrenzt das Spiel von sich aus die Framerate auf etwa 30 FPS.

Weitere User erklären, dass sie bereits mit anderen Spielen ähnliche Probleme hatten. So lässt sich Fallout 4 zudem nicht davon überzeugen, die Grafikeinstellungen höher zu stellen. So schreibt ein Nutzer (via reddit.com):

Ich war mir nicht einmal sicher, wie ich das Spiel dazu bringen konnte, höher als 30fps zu laufen, nachdem ich es neu installiert hatte. Es stellte automatisch alles auf niedrig ein, weil es nicht wusste, was es für die 4090 tun sollte, also stellte ich alles auf die höchste Qualitätseinstellung ein, aber das Spiel war auf 30Hz gesperrt, so dass meine GPU so ziemlich im Leerlauf war, aber das Spiel lief furchtbar.

Das Problem ist unter Gamern durchaus bekannt

Ist das Problem bekannt? Ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass Grafikkarten in Spielen nicht erkannt werden, wenn die Hardware noch sehr neu ist. Das kann verschiedene Gründe haben.

Doch in vielen Fällen lösen sich die Probleme einige Wochen oder Monate später auf. Entweder liefern die Entwickler ein Update für ihre Spiele, oder die Hardware-Hersteller liefern ein Update für ihre Software. So schreibt jemand, dass man zum Release von GTA4 auch mit einer GTX 1080, der damals schnellsten Karte, spielen konnte, aber Probleme mit der Unterstützung gehabt habe.

In anderen Fällen sind die Spiele mittlerweile so alt, dass sich die Probleme nicht mehr über ein Update lösen lassen können.

Die RTX 4090 ist die aktuell schnellste Grafikkarte auf dem Markt, doch im Handel sind die neuen Karten nicht so erfolgreich, wie sie sein könnten. Scalper sind mittlerweile verzweifelt, weil sie die Grafikkarten nicht zu utopischen Preisen weiterverkaufen können. Und das sorgt für jede Menge Schadenfreude unter Spielern:

