Gamer ist verzweifelt, weil sich sein PC anschaltet, wenn er die Hose wechselt – Was ist da los?

Ein User hat der Community sein Leid geklagt: Jedes Mal, wenn er sich in seinem Zimmer umzieht, springt sein Rechner an. Die Community amüsiert sich darüber, eine Lösung ist aber auch in Sicht.

Manchmal kann der geliebte Gaming-PC für einiges Chaos sorgen. So konnte ein User an seinem Gaming-PC erst spielen, nachdem er einen versteckten Fehler gefunden hatte.

Ein anderer User hat jetzt ein besonders verrücktes Problem. Denn jedes Mal, wenn er seine Kleidung wechselt, startet auch gleich sein Computer.

Ein Kleiderwechsel sorgt dafür, dass der Rechner plötzlich startet

Was genau ist passiert? Ein User hatte auf reddit ein kleines Video hochgeladen. Hier sieht man, wie er mit einem Kleidungsstück vor seinem PC hin und her wedelt. Und plötzlich springt der Rechner wie von Zauberhand an. Der User schreibt selbst dazu, dass der PC sich jedes Mal anschaltet, wenn er die Kleidung wechselt. Das kurze Video könnt ihr euch direkt auf reddit ansehen:

In einer Antwort auf einen User fügt er hinzu (via reddit.com):

Ich dachte auch, dass es an der Maus liegt, also habe ich vor Monaten das Aufwachen der Maus deaktiviert. Die Hälfte der Zeit bewege ich mich nicht so schnell wie im Video, sondern ziehe mir regelmäßig einen Pyjama an, etwa einen Meter [vom PC] entfernt.

Gibt es eine Lösung? Mittlerweile haben auch einige eine Lösung für das Problem vorgeschlagen. So solle er seinen PC starten und in der Eingabeaufforderung „powercfg -lastwake“ eingeben. Hier kann er dann sehen, was seinen Computer wieder aufgeweckt hat.

Hier solle er dann alle Funktionen abschalten, die seinen Computer aufwecken. Dazu zählen etwa Dinge wie eine simple Mausbewegung oder dass sich der Computer für eine Aktualisierung hochfahren möchte.

Es kann sich außerdem durchaus lohnen, den Gaming-PC richtig abzuschalten, wenn ihr euer Gerät gar nicht braucht oder lieber an einem anderen Gerät zockt:

Woran genau liegt es? Ein User erklärt genauer, wo sich das Problem befindet. Und es ist nicht die Gaming-Maus, die viele für die Verdächtige halten, sondern es ist die Tastatur. Denn der User verwendet eine Rubberdome-Tastatur (via reddit.com):

Bei Rubberdome-Tastaturen befindet sich unter jeder Taste ein Paar freiliegender Leiterbahnen auf der Platine, die sehr nahe beieinander liegen und so konstruiert sind, dass beim Drücken der Taste die Kontaktfläche zwischen diesen beiden Leiterbahnen und dem mit Kohlenstoff beschichteten Gummi maximiert wird. Bei mechanischen Tastaturen befinden sich zwei Metallplatten nahe beieinander irgendwo im Schalter. Durch die Erzeugung statischer Elektrizität und die anschließende Bewegung der Ladungen (auf dem geladenen Material) induzieren Sie Spannung und Strom in den Schaltkreisen um sie herum und insbesondere in den Tastaturpads, die nun effektiv wie ein Kondensator funktionieren. Wenn der Strom schnell genug fließt, wird der Mikrocontroller dies als Tastendruck erkennen.

Auch andere User haben ähnliche Probleme mit ihrem PC

Wie reagiert die Community? Die ist erst einmal amüsiert über das spaßige Video. Mittlerweile hat der Thread auf reddit mehr als 40.000 Upvotes erhalten und mehr als 3.000 Kommentare.

Ein User schreibt etwa mit einem Augenzwinkern (via reddit.com):

Wenn du dich umziehst, wirst du nackt. Also wird es angemacht [turned on].

Auch andere erklären, dass er sich zum Umziehen doch lieber ein anderes Zimmer suchen solle. Damit würde sich das Problem am schnellsten lösen. Interessant ist jedoch, dass es auch viele andere User gibt, die ähnliche Probleme mit ihrem Rechner haben:

Bei einem User schaltet sich der PC an, wenn er die elektrischen Jalousien im Zimmer herunterlässt.

Bei wem anders startet der Computer, wenn er im Nebenraum den Drucker startet.

Ein anderer erzählt, dass die Bewegung seines Gaming-Stuhls den PC hochfährt.

