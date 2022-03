Find Your Next Game: Spring – Viele neue Spiele im April!

Mit Find Your Next Game wollen wir von MeinMMO euch zusammen mit unseren Kollegen von GameStar und GamePro neue Spiele vorstellen. Die erste Ausgabe fand im Jan...

Zusätzlich zu den Streams und Talks findet ihr auf allen drei Seiten ausführliche Artikel zu den vorgestellten Spielen sowie Geheimtipps aus den Redaktionen. Ihr findet mit Sicherheit den ein oder anderen Hit, der euch für die nächsten Wochen oder sogar Monate in seinen Bann ziehen wird. Alle bisherigen Vorstellungen von MeinMMO findet ihr in unserem FYNG-Hub:

In Kürze erfahrt ihr an dieser Stelle mehr über FYNG: Spring , darunter den voraussichtlichen Sendeplan und das Thema des großen Live-Podcasts.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Spring Edition stellen wir euch in über 20 Livestreaming-Stunden und vielen Preview-Artikeln zahlreiche neue Spiele mit teils exklusivem neuem Gameplay vor.

Anfang April heißt es auf unseren Webseiten GameStar.de , GamePro.de , MeinMMO.de und auf unserem Livestreaming-Kanal Monsters and Explosions bei Twitch wieder Find Your Next Game – kurz FYNG .

Find Your Next Game

Insert

You are going to send email to