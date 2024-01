Frau will ihrem Sohn Gaming-PC für 1.900 Euro mit Hardware kaufen, die es gar nicht gibt – Hat Glück, weil sie ihren Neffen um Hilfe bittet

Was ist ebenfalls ein Problem? Der viel zu hohe Preis. Für eine GTX 1050 zahlt ihr gebraucht mittlerweile zwischen 60 und 70 Euro. Auch die übrigens verbauten Komponenten rechtfertigen niemals den Preis von 1.900 Euro. Außerdem ist ohnehin fraglich, was man für das Geld bekommt, wenn Bezeichnungen und Namen der Komponenten mehr oder weniger bunt zusammengewürfelt wirken.

Was steckt in dem angebotenen System? Die offiziellen Spezifikationen, wie sie vom Verkäufer angegeben werden, sehen wie folgendermaßen aus:

Frau will ihrem Sohn Gaming-PC für 1.900 Euro mit Hardware kaufen, die es gar nicht gibt. Doch im letzten Augenblick fragt sie ihren Neffen um Rat. Und das war eine gute Entscheidung. Denn in dem System stecken ein paar echte “Highlights”, die ihr sonst nirgendwo kaufen könnt.

