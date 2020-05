Gibt es Fragen, die ihr gerne an das Autoren-Team von MeinMMO stellen würdet? Hier ist eure Chance, uns auszufragen.

Worum geht’s hier? Wir bei MeinMMO machen gerne Umfragen. Als Redaktion finden es spannend zu sehen, welche Meinungen unsere Leser zu bestimmten Themen innerhalb des Gamings vertreten und welche Diskussionen dabei entstehen.

Hier läuft aber alles anders. Ihr könnt das Autoren-Team von MeinMMO in den Kommentaren unter diesem Artikel Fragen stellen, die euch schon immer interessiert haben. Ihr könnt es euch wie eine Art „Ask me anything“-Thread vorstellen, wie es sie häufig auf reddit gibt.

Die Fragen werden von uns gesammelt und ausgewertet. Anschließend werden wir die interessantesten Fragen und unsere Antworten dazu in einem neuen Artikel veröffentlichen.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass eure Fragen von uns in einem Live-Stream beantwortet werden. Unten am Ende des Artikels könnt ihr dazu eure Stimme abgeben.

Bei einem Community-Stream würden wir eure Fragen live und in Farbe beantworten.

Welche Fragen kann man stellen? Generell könnt ihr uns alle möglichen Fragen stellen, solange sie konform mit unseren Seiten-Regeln sind.

Hier sind einige Beispiele von Themenbereichen, zu denen ihr Fragen stellen könnt:

zu redaktionellen Abläufen: Themen-Wahl, Arbeitsalltag von MeinMMO-Autoren oder strategische Planung, die großen Spiel-Releases vorausgeht.

Themen-Wahl, Arbeitsalltag von MeinMMO-Autoren oder strategische Planung, die großen Spiel-Releases vorausgeht. zu Entscheidungen bezüglich der Seite: Seiten-Layout, Werbe-Anzeigen oder besondere Features.

Seiten-Layout, Werbe-Anzeigen oder besondere Features. zu Insider-Vorgängen in der Gaming-Industrie: Abläufe von Events, die unter Embargo stehen, Zusammenarbeit mit Publishern oder genereller „Blick hinter die Kulissen“ oder Arbeit als Gaming-Journalist

Abläufe von Events, die unter Embargo stehen, Zusammenarbeit mit Publishern oder genereller „Blick hinter die Kulissen“ oder Arbeit als Gaming-Journalist Persönliche Fragen an die Autoren: Vorlieben im Gaming und bei Gaming-unabhängigen Dingen, persönliche Meinungen zu Gaming-Themen

Vorlieben im Gaming und bei Gaming-unabhängigen Dingen, persönliche Meinungen zu Gaming-Themen zu Storys und Erlebnissen: Coolste Erfahrung in einem MMO, peinlichste Situation bei einem Event, Geschichten aus dem Redaktions-Alltag, etc.

Ihr könnt eure Fragen an das ganze Team stellen oder an die einzelnen Mitarbeiter, das ist euch überlassen.

Sollen eure Fragen von dem Team in einem Live-Stream beantwortet werden? Ja

Nein

Loading ... Loading ...

Die Gesichter von MeinMMO

Wer gehört alles zum Team? Das Team von MeinMMO ist in letzten Jahren gewachsen und hat viele Veränderungen durchgemacht. Hier ist eine Übersicht mit Infos zu allen Mitarbeitern. Ihr könnt ihnen Fragen spezifisch zu ihrem Bereich stellen.

Leitung

Dawid Hallmann: Dawid ist der Gründer von MeinMMO, der die Seite 2013 auf die Beine gestellt und immer weiter ausgebaut hat. Mittlerweile führt er als Head of Digital Publishing bei der Webedia Gaming die Team-Leiter von MeinMMO, GameStar und GamePro in die Zukunft.

Böse Zungen behaupten, dass das Konzept von „Freizeit“ Dawid vollkommen fremd ist und er immer nur arbeitet. Das ist allerdings nicht wahr, denn er wurde auf Kuba gesichtet, während er auf einem Esel ritt und, ähm … dem Team Anweisungen gab.

Gerd Schuhmann: Wer schon mal auf MeinMMO unterwegs war, der hat sicher mindestens einen Artikel von Schuhmann gelesen. Als Chefredakteur schreibt er nicht nur selbst Artikel, sondern kontrolliert täglich die Inhalte, die bei MeinMMO erscheinen, und koordiniert das Redaktions-Team.

Lange Zeit kursierten auf MeinMMO die Gerüchte, dass Schuhmann gar kein Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz ist. Wir können euch aber versichern, dass diese Gerüchte keinerlei Grundlage haben. Biep bup.

Leya Jankowski: Wie viele andere Mitarbeiter hat auch Leya ursprünglich im Jahr 2016 als freie Autorin auf der Seite angefangen. Mittlerweile ist sie die Brand Managerin und hat ihre Finger überall mit im Spiel. Sie dirigiert viele Prozesse im Hintergrund und sich auch gerne neue, spannende Spiele an die zu unserer Seite und euch, unseren Lesern, passen.

Leya spielt in ihrer Freizeit gerne Action-RPGs wie Monster Hunter und Multiplayer-Shooter. Ihre besondere Leidenschaft sind aber Dinosaurier-Guides zu Ark Survival Evolved schreiben. /IronieOff.

Technik

Ben Kahl-Grasenack: Die meisten von euch werden von Ben noch nie gehört haben und doch würde die Seite ohne ihn gar nicht richtig funktionieren. Als Senior Web Developer & Technical Lead PHP sorgt er bei MeinMMO täglich dafür, dass sowohl beim Lesen der Artikel, als auch beim Schreiben im Backend alles sauber abläuft.

Ben ist die einzige Person im MeinMMO-Team, die wissenschaftlich nachgewiesene Superkräfte hat. Wenn Irie mal wieder zu ihm angerannt kommt, weil auf der Seite etwas nicht funktionieren will, braucht er wie Thanos nur kurz mit den Fingern zu schnipsen.

Redaktion

Patrick Freese: Patrick ist ebenfalls eins der ältesten Team-Mitglieder bei MeinMMO. Seit 2015 haut er jeden Tag Artikel zu verschiedensten Themen im Gaming-Bereich auf die Seite. Er übernimmt aber auch organisatorische Aufgaben und unterstützt Schuhmann bei der Team-Koordination.

In den Geheimkreisen der Redaktion ist Patrick außerdem als der Photoshop-Profi bekannt, an den man sich wendet, wenn ein schlechtes Titelbild von der Seite verschwinden und durch ein besseres ersetzt werden soll. Diskret und unauffällig.

Alexander Leitsch: Bevor er hier landete, führte Alex eine eigene Fan-Seite zu Guild Wars 2. Bei MeinMMO übernimmt er seit 2018 hauptsächlich den Bereich der MMORPGs und packt auch im organisatorischen Bereich mit an.

Laut eigener Angabe hat Alex gefühlt jedes kostenlose MMORPG gespielt, was in den letzten 15 Jahren auf den Markt kamen. Trotzdem schafft er es erstaunlicherweise, richtig schlecht darin zu sein.

Jürgen Horn: Vor seiner Arbeit hier hat Jürgen schon für viele andere Gaming-Seiten geschrieben und Erfahrung gesammelt. Bei MeinMMO schreibt er über die aktuellsten Themen im Gaming-Bereich unabhängig vom Genre. Weil er es kann.

In der Gaming-Branche wird Jürgen aufgrund seines Fluches gefürchtet. Es heißt, jedes Spiel, das ihm echt gut gefällt, wird in naher Zukunft einen schrecklichen Tod sterben. Aber wahrscheinlich ist das nur Aberglaube innerhalb der Redaktion, seinem geliebten ESO geht’s ja gut.

Noah Struthoff: Noah ist einer der Autoren, die aus der MeinMMO-Community stammen, einst war er selbst ein Leser. Nun schreibt er News zu allen Themen und unterstützt das Team auch bei organisatorischen Fragen. Er verwaltet außerdem die große PokémonGO-Gruppe von MeinMMO auf Facebook.

Einer Legende nach hat Noah seit dem Launch von Pokémon GO in 2016 schon so viele Pokémon gefangen, dass die Server von Niantic es nicht ausgehalten haben und zusammengebrochen sind. Seit dem hat er einen eigenen dedizierten Noah-Server.

Irina Moritz: Irie hat es zum ersten Mal im Januar 2018 auf die Seite von MeinMMO verschlagen, damals schrieb sie News über Asia-MMORPGs wie Final Fantasy XIV und später auch Lost Ark. Mittlerweile hat sie das Community Management übernommen und versorgt euch mit Artikeln rund um die MeinMMO-Community.

Pro-Tipp: Sprecht Irie niemals auf das Thema Final Fantasy an. Sobald sie mal losgelegt hat, hört sie nicht mehr auf. Das ist wie bei Verschwörungstheoretikern, lasst es einfach.

Freie Mitarbeiter*innen

Cortyn Nightshade: Die einzige Person im MeinMMO-Team, die länger dabei ist als Cortyn, ist der Gründer der Seite Dawid. Als das Urgestein und unser Dämon vom Dienst kümmert sich Cortyn um alle News, die etwas mit Blizzard zutun haben, mit einem Schwerpunkt auf WoW.

Über die epischen Meme-Schlachten zwischen Cortyn und Schuhmann im Redaktions-Chat kursieren Legenden. Wobei die Anzahl der Siege wohl eher in Richtung Cortyn tendiert.

Sven Galitzki: Wer auf MeinMMO schon mal News zu Destiny oder The Division gelesen habt, der wird Sven kennen. Der freie Autor kümmert sich vor allem um die Online-Shooter und News zu Sony-Produkten.

Nur wenige wissen, dass Sven vor seiner glänzenden Karriere bei MeinMMO Offizier bei der Bundeswehr war. Er beschloss diese äußerst langweilige Tätigkeit an den Nagel zu hängen, weil es bei MeinMMO halt einfach viel cooler ist.

Benedict Grothaus: Wenn sich bei MeinMMO mit Survival-Games auskennt, dann ist es Benedict. Sein Steckenpferd dabei ist Fallout 76. Er begann in 2017 als freier Autor für die Seite zu schreiben und beschäftigt sich mit Themen rund um Survival-Spiele, kompetitive Shooter und E-Sport.

Der Bart von Benedict hat in der Redaktion einen legendären Status. Er ist über die Jahre gewachsen und hat sich prächtig entwickelt. So einen epischen Bart sollte jede Gaming-Redaktion haben.

Andreas Bertits: Andreas ist ebenfalls einer der ältesten freien Mitarbeiter von MeinMMO. Seit 2015 schreibt er schon Artikel für die Seite. Dabei nimmt er sich als Thema alles vor, was die MMO- und Multiplayer-Genre zu bieten haben.

Andreas ist ein Super-Brain, wenn es um MMOs geht und kennt sich richtig vielen Bereichen aus, weil er gerne neue Welten für sich entdeckt. Ihr könnt ihm aber auch Fragen stellen, die sich um den freiberuflichen Journalismus drehen.

Max Handwerk: Als leidenschaftlicher Fußball-Fan ist Max bei MeinMMO in erster Linie für knackige News rund um die FIFA-Games verantwortlich. Ansonsten ist er in allen möglichen Genres unterwegs, egal ob auf der PS4 oder der Nintendo Switch.

Eine der tollsten Eigenschaften von Max ist eindeutig sein Optimismus. Egal wie viele richtig furchtbare Karten er bei FIFA jede Woche für sein Team zieht, er gibt die Hoffnung nicht auf. Nächste Woche wird’s besser laufen. Bestimmt.

Julian Schröder: Wenn es um Fußball und FIFA geht, dann ist Julian einer der Top-Leute bei Mein MMO. Er hat im Februar 2019 angefangen für die Seite zu schreiben und kümmert sich hauptsächlich um Artikel zu dem Sport-Spiel von EA.

Julian selbst behauptet, seine Nintendo Switch so sehr zu lieben, dass er sie überallhin mitnimmt. In Wirklichkeit kann er gar nicht anders, denn mittlerweile ist die Switch an ihm festgewachsen und müsste sonst chirurgisch entfernt werden.

Kevin Nielsen: Seit Februar 2017 sucht Kevin für MeinMMO schon die heißesten Deals im Bereich Gaming, Hardware und Entertainment raus. Seine wahre Leidenschaft gilt aber Blizzard-Games, allen voran WoW.

Kevin ist einer der Goldgräber von MeinMMO. Sein Spürsinn für Deals und Schnäppchen ist nahezu unheimlich. Es wird gemunkelt, dass er „Verbindungen nach ganz oben“ hat. Wo sich dieses mysteriöse „Oben“ befinden soll, ist aber nicht so ganz klar.

Larissa Then: Ursprünglich kam Larissa ins Team, um uns beim Launch von Monster Hunter World: Iceborne zu unterstützen, das sie leidenschaftlich zockt. Sie begeistert sich aber auch für ESO und hat zu dem MMORPG bereits schon viele Artikel geschrieben.

Wenn ihr mal das Pech habt, mit Larissa im selben Raid zu landen, dann hütet euch davor ihr das Gear wegzuwürfeln. Für euch sind es vielleicht „nur irgendwelche Stoffschuhe“, aber für Larissa sind sie es wert, euch den virtuellen Hals umzudrehen. Wirklich.

Eilyn Rapp: Wenn es um Fortnite geht, dann ist Eilyn bei MeinMMO die Expertin. Sie covert alle News rund um das beliebte Battle-Royale-Game von Epic und spielt es viel in ihrer Freizeit. Einige Runden GTA Online und Red Dead Redemption 2 lässt sie sich aber auch nicht entgehen.

Obwohl Eilyn sich in Fortnite wie Zuhause fühlt, bereitet ihr das Kernfeature des Spiels dennoch Kopfschmerzen. Ausgerechnet mit dem Bauen will es bei ihr im Battle-Royale nicht so richtig klappen. Sie hat sich damit mittlerweile auch abgefunden.

Maik Schneider: Der Shooter-Experte Maik nimmt alle Games ins Visier, bei denen man eine Waffe in den Händen hält. Er stieß September 2019 als freier Autor zu MeinMMO und bediente seitdem schon viele aktuelle Shooter wie CoD MW oder The Division 2 mit Guides und Analysen.

Maik ist immer gut gelaunt und erzählt gerne witzige Lebens-Geschichten. Am Ende einer Story weiß man aber meist nicht mehr, worum es eigentlich am Anfang ging. Gelacht wurde trotzdem.

Philipp Hansen: Wenn ihr auf MeinMMO schon mal News zu Destiny 2 gelesen habt, dann war da mindestens ein Artikel von Phil dabei. Er kam ins Team als Unterstützung für unseren Sven und kümmert sich vor allem um die Shooter Destiny 2 und CoD MW.

Wenn Philipp euch von seinen unglaublichen Raid-Abenteuern in Destiny 2 erzählt solltet ihr vorsichtig sein. Denn in 50% sind sie das, unglaublich. Um die Stimmung zu heben, redet er oft Quatsch.

Benedikt Schlotmann: Benedikt ist seit Juli 2019 als freier Autor bei MeinMMO und schreibt über alles, was mit Hardware zu tun hat. Wenn bei der PS5, der Xbox Series X oder anderen spannenden Themen in der Hardware-Welt gerade was passiert, dann ist er mit einer News dazu zur Stelle.

Wie es bei uns Nerds oft der Fall ist, spielt auch Benedikt regelmäßig den „Techniker vom Dienst“ für die ganze Familie. Seine Spezialität ist es seine Mutter und Schwester aus 300 Kilometer Entfernung zu unterstützen.

Sascha Asendorf: Sascha ist das neueste Mitglied im MeinMMO-Team, der euch vor allem mit Artikeln zu diversen Survival-Games versorgt. In seiner Freizeit zockt er aber auch gerne Minecraft, wo er mal eine riesige WoW-Hauptstadt nachgebaut hat.

Tatsächlich hatte Sascha so viel Spaß an seinem Minecraft-Projekt, dass er nun das nächste in Angriff nehmen möchte. Freut euch daher in etwa 30 Jahren auf seine originalgetreue Nachbildung von ganz Azeroth. /IronieOff.

Packt eure Fragen in die Kommentare

Also schießt los: Was wollt ihr von uns wissen? Habt ihr Fragen an bestimmte Leute oder das ganze Team? Wollt ihr die Antworten live in einem Stream sehen? Stimmt ab!