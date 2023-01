Fortnite: The Kid LAROIS verrückte Träume – Start, Belohnungen und Inhalte des Events

Fortnite bietet bald eine neue Kooperation mit dem Sänger „The Kid LAROI“ an. Diese wird nicht nur ein neues Konzert mit sich bringen, sondern auch neue Skins und Items und vor allem Geschenke, die ihr euch mit wenigen Schritten verdienen könnt. Alles dazu erfahrt ihr hier.

Wann startet das Event? Die neue Kooperation Fortnite x The Kid LAROIS hat viele Termine bereit, die dem gleichnamigen australischen Sänger gewidmet sind. Folgende Daten solltet ihr im Blick behalten:

Am 24. Januar startet der Duo-Cup für The Kid LAROI

Am 27. Januar kommt The Kid LAROI in den Item-Shop mit all seinen Items

Vom 28. Januar bis zum 04. Februar könnt ihr dann Aufträge auf der kreativen Insel von Kid LAROIS Aufträge erledigen, um kostenlose Items zu ergattern

Wir zeigen euch nun, welche Items in den Item-Shop kommen werden, welche Geschenke ihr ergattern könnt und was ihr zum Cup wissen solltet.

Kid LAROI – Alles zu Belohnungen, Items und dem Cup

Gibt es was geschenkt? Epic Games beschenkt euch mit The Kid LAROI natürlich passend zu seiner Kooperation mit 5 Items, die ihr euch durch Aufgaben verdienen könnt.

Alle 5 Geschenke von The Kid LAROI

Zu den Items gehören:

Lobbymusik – „Love Again“

– „Love Again“ Lobbymusik – „Thousand Miles“

– „Thousand Miles“ Ladebildschirm „LAROI & der Jäger“

„LAROI & der Jäger“ Spraymotiv – „LAROI war hier“

– „LAROI war hier“ Spraymotiv – „LAROIs Tag“

Beachtet, dass ihr die Aufgaben vom 28. Januar bis zum 04. Februar erledigen könnt. Wenn ihr den Zeitraum verpasst, verpasst ihr auch die Items.

Welche Items kommen in den Item-Shop? The Kid LAROI bietet für Fans viele Items, die Spieler sich ab dem 27. Januar gönnen können. Dazu gehören zwei Skins mit jeweils zwei Stilen, Emotes, eine Spitzhacke und vieles mehr.

The Kid LAROI The Rogue LAROI Lobbymusik und Emotes

Wann startet der Cup? Wer sich den Skin nicht kaufen, sondern lieber verdienen möchte, kann am The Kid LAROI Cup mitmachen. Dieser startet am 24. Januar. Die besten Spieler der jeweiligen Region erhalten die Chance beide Skins von The Kid LAROI zu verdienen und das kostenlos.

Doch auch Spieler mit Kampfgeist werden belohnt. Schafft ihr es im Turnier nur 8 Punkte zu ergattern, so erhaltet ihr das LAROI-Bannersymbol und das Emoticon „LAROIs Grinsen“ kostenlos. Mehr Informationen zu dem Turnier erhaltet ihr in Wettkampf-Tab in Fortnite selbst.

