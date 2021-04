Mit dem Charakter Jones zu reden, ist eine der Herausforderungen von den Spire-Aufträgen. Diese Serie von Story-bezogenen Challenges aus Fortnite Season 6 bringt euch unter anderem sagenhafte Mengen an Erfahrungspunkten ein.

Was ist das für eine Challenge? Diese Herausforderung ist Teil der Spire-Aufträge: eine Reihe von Herausforderungen, die uns über die Geschichte der zentralen Charaktere in der Season 6 von Fortnite erzählen werden. Für diese Aufgabe müsst ihr mit fünf verschiedenen Jones’ sprechen oder zumindest aus verschiedenen Realitäten.

Tatsächlich hat die Explosion des Zero-Points ihre Auswirkungen gezeigt und die gingen nicht spurlos an dem Charakter vorbei. Glücklicherweise kam Jones mit 5 Versionen von sich selbst daraus hervor! Also müsst ihr euch auf die Suche nach dem blonden Jungen machen – in all seinen Formen.

Wo findet man Jones auf der Map?

An diesen Orten werdet ihr die 5 verschiedenen Jones finden

Ihr solltet keine Probleme haben, um die verschiedenen Jones zu finden, sobald ihr bei jedem Spawn-Punkt angekommen seid, da sie wie alle anderen NPCs mit einer speziellen Markierung gekennzeichnet sind, sowohl im Spiel als auch auf eurer Minikarte.

Sobald sich ein NPC in der Nähe befindet, taucht diese Sprechblase auf

Wenn ihr einen Jones gefunden habt, dann müsst ihr mit ihm interagieren. In dem Interaktionskarussell hat jeder Jones das Feld “Spire”. Dies ist natürlich das Feld, auf das ihr klicken müsst, um in dieser Herausforderung voranzukommen.

Die einzige Schwierigkeit der Herausforderung ergibt sich aus der Tatsache, dass viele gegnerische Spieler vermutlich zur gleichen Zeit wie ihr diese Aufgabe erledigen wollen. Daher ist es wichtig, sich schnell gegen mögliche Angreifer auszurüsten. Achtet jedoch darauf, den Besuch bei den Jones’ nicht zu verzögern, da sie von böswilligen Spielern getötet werden können und ihr die Aufgabe dann nicht mehr in dieser Runde lösen könnt.

Es ist möglich, mehr als einen Jones in einem einzigen Spiel zu besuchen, vorausgesetzt, ihr habt ein Fahrzeug in gutem Zustand (am besten rüstet ihr das Fahrzeug mit den neuen Offroad-Reifen aus, die mit dem Update 16.20 eingeführt wurden!)

Wenn ihr sichergehen wollt, dass die Charaktere nicht getötet werden, bevor ihr die notwendige Interaktion abgeschlossen habt, könnt ihr die Aufgabe auch im Gruppenkeile-Modus zu erledigen. Die NPCs sind im Modus ebenfalls verfügbar und ihr habt eine geringere Chance bei der Landung auf streitlustige Spieler zu treffen. Ihr könnt sogar immer wieder respawnen, falls doch etwas schiefgeht!

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Multiplayer-Seite MGG, unserem Partner. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt.