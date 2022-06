In Fortnite rollte heute am 21. Juni das Update 21.10 aus. Mit ihm kamen nicht nur neue Skins in die Daten von Fortnite, sondern auch eine neue Aktion. Das Nindo-Event ist zurück und mit ihm 6 coole neue Items rund um die Welt von Naruto.

Was ist das für ein Event? In Fortnite wurde in Chapter 2 die erste Naruto-Serie von Skins veröffentlicht. Zusätzlich erschien auch ein Event, indem Spieler coole kosmetische Items erspielen können, die von Naruto abstammen.

Bald werden vier neue Naruto-Skins im Shop erscheinen und um das zu feiern, veranstaltet Epic Games erneut das Nindo-Event in dem ihr sechs Items kostenlos erspielen könnt. Wir zeigen euch, wie.

6 Items zu Naruto, darunter auch ein cooler Hängegleiter

Die Items in dieser Aktion haben alle etwas mit Naruto zu tun. Dabei handelt es sich größtenteils um Sticker, die ihr während des Kampfes nutzen könnt.

Das sind alle sechs Items aus dem neuen Nindo-Event

Diese Items gibt es:

Schockierter Itachi – Emoticon

Konzentrierter Gaara – Emoticon

Byakugan-Hinata – Emoticon

Orochimarus Grinsen – Emoticon

Manda – Hängegleiter

Akatsuki – Lackierung

Wie bekomme ich sie? Dafür müsst ihr euch mit eurem aktiven Epic-Account auf der Seite vom „Nindo-Event“ anmelden. Dort verknüpft ihr euren Epic-Account und könnt sofort loslegen.

Das Nindo-Event läuft bis zum 22. November

Wann läuft das Event ab? „The Nindo“ findet zwischen dem 21. Juni und dem 8. Juli 2022 um 5:59 Uhr MESZ statt.

Wie funktioniert dieses Event? Nach eurer Anmeldung kommt ihr auf die Nindo-Internetseite von Epic Games. Dort wird euch jeder Skin aus der Naruto-Kollaboration angezeigt.

Jeden Tag gibt es eine neue Aufgabe, die im Spiel jedoch nicht angezeigt wird, aber aktiv ist. Nach der Anmeldung braucht ihr nicht weiter mit der Seite vom Nindo-Event interagieren, doch ihr könnt hier euren Punktestand, Fortschritt und eure Aufgabe einsehen.

Die Aufgaben sind zufällig und offenbaren sich erst am Erscheinungsdatum des jeweiligen Skins.

Am 21.06. müsst ihr beispielsweise für Itachi 5 Matches abschließen und unter den Top 6 sein.

Nach erfolgreichem Abschluss dieser Bedingung bekommt ihr 1 Abzeichen und somit das Emoticon.

Ihr könnt auch mehrere Punkte sammeln, wenn ihr weiterhin 5 Kämpfe gewinnt.

Tägliche Meilensteine und verpasste Items

Wie bekomme ich Manda? Den Hängegleiter und die Lackierung bekommt ihr, wenn ihr einen oder alle der täglichen Meilensteine abschließt. Diese Meilensteine benötigen einen größeren Aufwand, um sie zu erledigen.

Neben der Aufgabenstellung des jeweiligen Skins ist auch ein täglicher Meilenstein aktiv.

Dieser verlangt mehr Punkte ab, dafür bekommt ihr aber auch eine größere Belohnung.

Schafft ihr es z. B. am 21.06. für Itachi 9 Abzeichen zu sammeln erhaltet ihr für einen abgeschlossenen Weg die Waffenlackierung Dafür müsst ihr 45 Matches spielen, in denen ihr euch jedes Mal mindestens auf dem 6 Platz platziert.

Um den Hängegleiter zu erlangen, müsst ihr alle Wege abschließen und für jeden aktiven Skin 9 Punkte sammeln.

Was mache ich, wenn ich manche Tage verpasst hab? Solltet ihr einen Tag verpasst haben, dann gilt der Tag als abgeschlossen und ihr habt somit keine Chance mehr ein Emoticon zu erlangen. Die Waffenlackierung und der Hängegleiter können aber dennoch im Item Shop gekauft werden.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Werdet ihr alle Emoticons und sogar die coole Schlange von Orochimaru erspielen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.