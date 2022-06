Fortnite: Server Down für Patch 21.10 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was haltet ihr von den stetigen Updates, die Fortnite mit neuen Inhalten füttern? Findet ihr es cool, dass Epic sich da Mühe gibt oder gehen euch die stetigen Updates auf den Zeiger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wie in jedem Sommer startet Fortnite sein Sommer-Event. In diesem treten Sänger wie Travis Scott auf und unterhalten Spieler mit coolen Konzerten. Es kommen aber auch viele zusätzliche Quests und Items, die Spieler sich verdienen können.

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden voraussichtlich um 10:00 Uhr unserer Zeit heruntergefahren, um Update 21.10 zu installieren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 09:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Was passiert heute in Fortnite? Diesmal erwartet euch ein Patch. Dazu werden die Server für Wartungsarbeiten und den neuen Patch 21.10 offline genommen.

In Fortnite gehen heute, am 21. Juni, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das neue Update 20.30 auf die Server zu laden. Vorläufige Patch-Notes für das Update gibt’s hier.

Insert

You are going to send email to