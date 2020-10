Fortnite startet heute 1. Marvel-Turnier – So macht ihr beim Daredevil-Cup mit

In Fortnite: Battle Royale findet heute der Daredevil-Cup aus der Marvel-Series statt. Wir zeigen euch zu welcher Uhrzeit der Cup stattfindet und wie ihr euch dafür anmelden könnt. Zu gewinnen gibt es einen besonderen Skin.

Was ist das für ein Turnier? Der Daredevil-Cup ist das erste Turnier aus der Marvel Knockout Super Series. Insgesamt werden 4 Turniere bis zum 21. November stattfinden. Im Daredevil-Cup tretet ihr gegen verschiedene Teams aus allen Regionen an.

Das Ganze findet im „Marvel Knockout“-LTM statt, in dem jeweils 3er Teams mit speziellen Superkräften der Marvel-Superhelden gegeneinander kämpfen.

Wann findet der Cup statt? Der Daredevil-Cup wird heute, am Mittwoch, dem 14. Oktober, um 18:00 Uhr starten. Das Turnier wird 3 Stunden dauern und endet somit um 21:00 Uhr.

So könnt ihr euch beim Fortnite Cup heute anmelden

Anders als bei vorherigen Turnieren, in denen ihr euch einfach registrieren musstet, um den Cup in der Turnier-Leiste freizuschalten, müsst ihr hier erst ein paar Bedingungen erfüllen. Wir zeigen euch, was es dafür braucht.

Rang in offener Liga erreichen

Das müsst ihr machen: Damit ihr überhaupt am Cup teilnehmen könnt, müsst ihr erst eine Platzierung in der offenen Liga (Division II) oder einer höheren Liga des Arena-Modus aus der eigenen Spiel-Region erreicht haben.

Für diese Liga müsst ihr Arena-Matches gespielt und mindestens 250 Hype-Punkte insgesamt erzielt haben. Der Arena-Modus ist der kompetitive Teil von Fortnite und Spieler haben dort sogar ihre Lieblingswaffen, wenn es ernst wird.

Nur wenn ihr diese Bedingungen erfüllt, könnt ihr heute am Turnier teilnehmen. Weitere Informationen zu den Regeln des Daredevil-Cups findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Zu dritt könnt ihr euch im Daredevil-Cup beweisen

Das ist die Belohnung

Wer sich in diesem Cup beweisen kann, erhält die Chance, einen kostenlosen Marvel-Skin zu erhalten. In der Region Europa erhalten die 800 besten Spieler den Daredevil-Skin gratis.

Sie werden auch die ersten sein, die sich mit dem Skin im Spiel zeigen können. Der Daredevil-Skin wird nämlich nicht exklusiv bleiben und erscheint am 17. Oktober im Item-Shop für alle. Dort müssen Spieler dann aber für das Outfit bezahlen.

Daredevil wird also schon bald der nächste Skin sein, der sich in die Marvel-Reihe in Fortnite einfügt. Weitere Superhelden könnten jedoch noch folgen. Ein Leak zeigte, dass Captain Marvel ebenfalls einen eigenen Skin und ihre Attacke im Spiel haben könnte. Wir werden also sehen, welche coolen Outfits uns noch erwarten.