FIFA 23: 4 starke Belohnungen, die ihr diese Woche holen solltet

In FIFA 23 läuft gerade das TOTS-Event, das aktuell unter anderem die Bundesliga in den Fokus stellt. Das bringt einige spannende Inhalte, die sich lohnen.

Was ist in FIFA 23 los? Das TOTS-Event läutet das Ende der aktuellen FIFA-Saison ein und bringt jede Menge mächtige Karten. So läuft in dieser Woche beispielsweise noch das Event rund um das Team of the Season der Bundesliga.

Im Rahmen dieses Events sind einige Aufgaben, Belohnungen und SBCs verfügbar, die spannende Karten bringen können – gerade für Bundesliga-Fans und Spieler, die vielleicht gerade wieder einsteigen und ihr Team kostengünstig verbessern möchten.

Wir fassen euch einige der aktuell interessantesten zusammen, die allerdings nicht mehr allzu lang verfügbar sind.

Müller als Ikone in 10 Spielen

Ihr wollt euch eine Gratis-Ikone sichern? Dann solltet ihr im “Bundesliga Jahresrückblick” vorbeischauen. Für die Aufgabe “Top 5” bekommt ihr nämlich die Icon-Karte von Gerd Müller. Dafür müsst ihr lediglich 10 Matches mit 2 Spielern von Bayern München, dem BVB, RB Leipzig, Union Berlin und dem SC Freiburg in der Startelf in Squad Battles, Rivals oder FUT Champions absolvieren.

Und wenn ihr schon dabei seid: Auch die TOTS-Karten von Thuram und Doekhi können sich sehen lassen. Wenn ihr euch sowieso schon in die Aufgaben stürzt, solltet ihr überlegen, die auch noch abzuschließen. Hier findet ihr unseren Guide zum Bundesliga Jahresrückblick in FIFA 23.

Denn so kriegt ihr gute Spieler für euer Team, oder zumindest brauchbare Futter-Karten für SBCs. Wie beispielsweise diese hier:

Bundesliga-TOTS-Spieler-Pack

Ihr wollt eine garantierte Chance auf eine Karte aus dem Bundesliga-TOTS? Dann könnt ihr euch über das Ziel “Bundesliga-Cup” ein Bundesliga-TOTS-Spieler-Pack verdienen. Dafür müsst ihr 10 Matches im Live-FUT-Freundschaftsspiel “Bundesliga-Cup” gewinnen. Dafür braucht ihr ein Team, das komplett aus Bundesliga-Spielern besteht.

Hilfreich: Auf dem Weg dahin könnt ihr weitere Packs bekommen, die zumindest brauchbares SBC-Futter liefern können. Packs gibt es für einen, fünf, sieben und zehn Siege.

Starke TOTS-Bundesliga-Spieler aus SBCs

Aktuell findet ihr in Ultimate Team 3 Spieler-SBCs, mit denen ihr euch TOTS-Karten aus der Bundesliga sichern könnt. Der Vorteil: Ihr müsst euch nicht auf Pack-Luck verlassen, sondern wisst genau, was ihr für euren Einsatz bekommt. Und die Karten können sich sehen lassen:

TOTS-Moments Reus kommt mit einem 93er Gesamtwert daher und kann auf tolle Stats zurückgreifen. Er ist allerdings auch die “teuerste” Karte der aktuellen Bundesliga-SBC, die drei Teams, je mit einer Wertung von 86, 87 und 88 und teilweise je TOTW- oder TOTS-Karten verlangt. Sie läuft am 19.05 aus.

Gnabry fällt etwas günstiger aus, verlangt ein 86er- und ein 88er-Team. Die SBC läuft am 20.05. aus, bringt euch aber einen dribbelstarken Flügelspieler für die rechte Seite. Aber: Auch Reyna aus dem Saisonfortschritt kann diese Rolle ausfüllen. Den bekommt ihr gratis auf Level 5 des aktuellen Fortschritts.

Grifo ist die neueste SBC rund um das Bundesliga-TOTS und fällt mit etwa 55.000 Münzen merklich günstiger als die anderen beiden aus. Die SBCs liefert auch dennoch einen sehr guten Spieler für die linke Seite, der eigentlich alles mitbringt, was ihr in den Offensive braucht. Keine absolute Top-Karte, aber eine preiswerte Alternative. Die SBC läuft sogar erst am 23.05. aus, da habt ihr also noch Zeit.

SBCs rund um das Bundesliga-TOTS

Grundsätzlich ist das Bundesliga-TOTS noch bis Freitag, um 19:00 Uhr verfügbar, bis es vom nächsten Team of the Season abgelöst wird. Wer die Chance auf eine der TOTS-Karten haben möchte, kann es mit Upgrade-SBCs versuchen. In den folgenden drei Challenges sind Bundesliga-Karten enthalten

81+ x11 Bundesliga-Upgrade

Premium Bundesliga-Upgrade

TOTS-Challenge 5 (EP)

Alle drei SBCs bringen euch Bundesliga-Spieler und sind noch bis zum 19.05. verfügbar. Mit viel Glück könnt ihr euch hier TOTS-Karten draus ziehen, zumindest aber versuchen, Futter für eure größeren SBCs zu bekommen.

Welche Spieler schaffen es gerade in euer Team? Erzählt es uns in den Kommentaren!

So langsam richtet sich auch der Blick in die Zukunft – da steht EA Sports FC als Nachfolger von FIFA 23 an.