FIFA 23: Mesut Özil beendet seine Karriere und Fans diskutieren: Kriegt er eine Icon-Karte?

Mesut Özil hat seine Fußballkarriere offiziell beendet und hat damit in FIFA 23 seinen vorerst letzten Auftritt. Doch wird Özil in Zukunft eine Icon-Karte erhalten? Ein Thema, über das FIFA-Fans zurzeit diskutieren.

Via Instagram hat Mesut Özil das Ende seiner Karriere im Fußball bekannt gegeben und kann auf eine äußerst erfolgreiche Laufbahn zurückblicken. So wurde der Gelsenkirchener unter anderem mit Deutschland Weltmeister und gewann die spanische und deutsche Meisterschaft und holte 4-mal den englischen FA Cup.

Außerdem kann der ehemalige deutsche Nationalspieler stolz behaupten, dass es niemanden gibt, der für Cristiano Ronaldo mehr Tore (27) vorbereitet hat, als er in seiner Zeit bei Real Madrid.

Doch Fans diskutieren jetzt: reicht das für eine Icon-Karte?

Wie stark wird Özil in Zukunft sein?

Was sind Icon- und Hero-Karten überhaupt? In FIFA gibt es mittlerweile 2 Optionen, wie ehemalige Fußball-Stars, die nicht mehr aktiv sind, in das Spiel zurückkommen können. Entweder als Icon- oder als Hero-Karten. Beide Varianten sind in Packs zu finden und können zudem auf dem FUT-Transfermarkt gekauft und in Ultimate Team eingesetzt werden.

Etwas besonderer und seltener sind dabei die Icon-Karten, die zudem stärker sind. Doch auch manche Hero-Karten erfreuen sich großer Beliebtheit und sind teilweise mehrere Million Coins wert.

Beispiele für die stärksten Icon-Karten sind Zidane, Ronaldo, Cruyff oder Ronaldinho. Hero-Karten gibt es beispielsweise für Ginola, Yaya Touré, Rudi Völler oder Mario Gomez.

Doch auch Klose hat eine Icon-Karte, die viele für deutlich zu schwach halten.

Das sagen die Fans zu einer möglichen Özil-Karte: Nach dem Bekanntwerden von Özil’s Karriereende hat sich bei reddit eine Diskussion, bei der sich die Community nicht einig wird, entfacht. Es geht darum, was für eine Karte Mesut Özil in Zukunft erhalten soll. Wir haben ein paar spannende Stimmen für euch zusammengestellt.

Juil8991MC: “Ich glaube, dass er die Nakata-Behandlung bekommen wird. Zuerst startet er als Ikone und wird dann zur Hero-Karte, wenn sich die Leute beschweren.”

coolcalmjavi: “Der Typ hat mehr gewonnen, als manche Ikonen, die zurzeit im Spiel sind. Definitiv wird er eine Ikone.”

Gsamspon97: “Er wird eine Hero-Karte bekommen, er war dauerhaft nicht gut genug für eine Icon-Karte.”

PLEASEDONTBANMEOK: “Er sollte eine Ikone werden. Doch tragischerweise könnte er zu den schlechtesten Ikonen gehören, aufgrund seines schwachen Fußes, seines Schusses sowie seinem Tempo.”

Adchian: “Wenn Yaya Touré ein Hero ist, dann sollte Özil auch einer sein. Andererseits sollte Touré eh eine Ikone sein, womit Özil auch eine Ikone sein könnte. Es sollten einfach mehr Ikonen zu Heroes abgestuft werden.”

piss6000: “Ich hab Gefühl, dass er ein 88–89 Hero wird, aber keine Ikone.”

Was sagt ihr? Sollte Özil eine Hero-Karte erhalten oder ist es klar, dass Özil eine stärkere Icon-Karte bekommen soll? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

