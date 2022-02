FIFA 22 führt heute Wartungsarbeiten durch (23. Februar). Dadurch sind Matches in Ultimate Team und VOLTA aktuell nicht möglich. Wann die Server wieder online sein sollten, erfahrt ihr hier.

Wie lange sind die Server down? In FIFA 22 ist heute eine Wartung der Server vorgesehen. Das wird den Spielern beim Starten des Games in einem neuen Pop-Up-Fenster mitgeteilt.

Laut EA sollen die Server-Arbeiten zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr (deutscher Zeit) stattfinden. Doch bereits 30 Minuten zuvor (seit 07:30 Uhr) wurde das Matchmaking für VOLTA und Ultimate Team deaktiviert, um plötzliche Match-Abbrüche zu verhindern.

Welche Modi sind betroffen? Von den heutigen Wartungsarbeiten in FIFA 22 sind nur die beiden Online-Modi VOLTA und Ultimate Team betroffen. Alle weiteren Modi wie der Karrieremodus, Pro Clubs sowie Online- und Offline-Freundschaftsspiele sollten problemlos funktionieren und nicht von den Wartungsarbeiten beeinträchtigt sein.

Woran wird gearbeitet? Warum EA am heutigen Morgen Wartungsarbeiten vornehmen muss, teilt das Entwicklungsstudio nicht mit. Stabilere Server dürften bei den FUT-Spielern allerdings immer willkommen sein.

Es könnte allerdings auch sein, dass die Wartungsarbeiten etwas mit dem Title Update 6 zu tun haben. Der Patch erschien bereits am 15. Februar für die PC-Version für FIFA 22. Doch auf den Konsolen PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X lässt das Update noch auf sich warten.

Wir hoffen, dass die Wartungsarbeiten pünktlich beendet sein werden und dass ihr schnell wieder in FUT-Matches starten könnt. Vielleicht wollt ihr euch ja direkt Token für Icon Swaps 2 verdienen? Wie ihr schnell an Token kommt und was ihr dabei beachten solltet, verraten wir euch hier:

FIFA 22: 3 Tipps für Icon Swaps 2 – So holt ihr schnell alle Token