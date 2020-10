Nach einer großen Störung laufen die Server in FIFA 21 mittlerweile wieder normal. Spieler können nun wieder in Online-Matches und der Weekend League antreten. Wobei die Weekend League erneut verlängert wird.

Was ist passiert? Gestern, am 23. Oktober gab es ab 19:00 Uhr, massive Server-Probleme in FIFA 21. Spieler konnten keinerlei Online-Dienste von FIFA nutzen und dementsprechend auch keine Weekend-League-Spiele austragen oder sonstige Online-Modi nutzen.

Ebenfalls war es nicht möglich sich mit der Web- oder Companion-App anzumelden.

Besonders frustrierend: Die Störung der FIFA-Server begann pünktlich zum neuen Rulebreakers-Event, das zahlreiche neue Spezial-Karten ins Spiel gebracht hat.

Die Weekend League wird schon wieder verlängert

Wie geht es weiter? Seit 03:33 Uhr laufen die Server mittlerweile wieder normal, sodass die Spieler wieder in Online-Spielen antreten können. Dies gab EA via Twitter bekannt.

Ein Einloggen in die Web- und Companion-App ist mittlerweile auch wieder möglich.

Was ist mit der Weekend League? Eigentlich startete gestern die zweite Weekend League in Ultimate Team. Doch ab 19:00 Uhr war kein Spiel mehr möglich. EA Sports kündigte deswegen an, dass die Weekend League an diesem Wochenende erneut um 24 Stunden verlängert wird.

Das ist schon in der letzten Woche der Fall gewesen, damals wurde es allerdings vorab angekündigt.

Wann endet die Weekend League jetzt? Ihr habt nun bis zum Dienstag, den 27. Oktober um 09:00 Uhr Zeit, um eure 30 Spiele der Weekend League zu absolvieren.

Falls ihr noch Tipps sucht, um mehr Siege in der Weekend League einzufahren, dann schaut mal hier bei unseren Tipps für die Weekend League vorbei.