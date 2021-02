Am nächsten Mittwoch, den 24. Februar, veröffentlicht EA das neue TOTW 22 (Team of the Week) in FIFA 21 Ultimate Team. Doch welche Spieler könnten dabei sein? Hier erfahrt ihr, wer einen Platz im neuen Team der Woche ergattern könnte.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die am Fußball-Wochenende durch Tore, Vorlagen und starke Leistungen aufgefallen sind.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die dann eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Was sind TOTW Predictions? Bei den Predictions zum Team der Woche handelt es sich um Vorhersagen der Community. Dabei wird versucht, zu erahnen, welche Spieler aufgrund ihrer guten Leistungen in das nächste Team der Woche gewählt werden.

Erstaunlich oft treffen die Vorhersagen dabei ins Schwarze und es gelingt, viele Spieler richtig vorherzusagen. Eine Garantie sind die Predictions allerdings nicht.

Außerdem kann man die Predictions wunderbar nutzen, um sich ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Wie das geht, verraten wir euch hier:

FIFA 21: Trading Tipps – So verdient ihr in FUT schnell Münzen

Die Vorhersage zum Team of the Week 22 in Ultimate Team

Wir schauen uns in dieser Woche die Vorhersagen des bekannten FIFA-YouTubers KieronSFF an.

Torhüter

TW: Handanovic (Inter Mailand)

TW: Patricio (Wolverhampton Wanderers)

TW: Cardenas (Levante)

Verteidiger

IV: Zou Feddal (Sporting Lissabon)

IV: Andersen (Fulham)

IV: Maripan (Monaco)

Mittelfeldspieler

ZM: Alberto (Lazio Rom)

ZM: Sabitzer (RB Leipzig)

ZOM: Piazon (Rio Ave FC)

LM: Mavididi (Montpellier)

ZOM: Streek (Utrecht)

RM: Wilks (Hull City)

ZOM: Silva (Manchester City)

RM: Steffen (Wolfsburg)

ZDM: Casemiro (Real Madrid)

ZOM: Younes (Eintracht Frankfurt)

Stürmer

ST: Isak (Real Sociedad)

ST: Daka (RB Salzburg)

LF: Barnes (Leicester City)

ST: Richarlison (Everton)

ST: Haaland (Borussia Dortmund)

MS: Tadic (Ajax Amsterdam)

RF: Carrillo (Al Hilal)

Kandidaten aus der Bundesliga im TOTW 22

Diese Bundesligaspieler könnten wir im neuen TOTW sehen:

Erling Haaland machte ein starkes Spiel im Derby gegen Schalke 04 und schoss 2 Tore. Eine Leistung, für die er durchaus eine Inform-Karte verdienen würde. Besitzer seiner Headliners-Karte dürfte das freuen, denn diese würde dadurch ein automatisches Upgrade erhalten.

Dieses Upgrade könnte Headliners-Haaland erhalten

Marcel Sabitzer schoss ein absolutes Traumtor und bereitete zusätzlich ein weiteres vor. Ein Platz im nächsten TOTW klingt daher plausibel.

schoss ein absolutes Traumtor und bereitete zusätzlich ein weiteres vor. Ein Platz im nächsten TOTW klingt daher plausibel. Amin Younes zeigte eine herausragende Leistung beim Sieg 2:1 gegen Bayern München und glänzte mit einem schönen Tor aus der Distanz.

zeigte eine herausragende Leistung beim Sieg 2:1 gegen Bayern München und glänzte mit einem schönen Tor aus der Distanz. Renato Steffen gelangen 2 Tore beim 3:0 gegen Arminia Bielefeld. Ob er dafür eine Inform-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch.

Das finale Team der Woche werden wir dann am Mittwoch sehen. Apropos Bundesliga: Hier findet ihr 10 Spieler, die dringend ein Ratings-Upgrade brauchen.