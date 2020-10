Demnächst erscheint in FIFA 21 das TOTW 2 (Team of the Week). Erfahrt hier, wie das neue Team der Woche aussehen könnte. Hoch im Kurs stehen vor allem Haaland, Lewandowski und Neymar.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA Sports ein neues TOTW zusammen. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende herausragende Leistungen gezeigt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten in Ultimate Team.

Was sind TOTW Predictions? In jeder Woche spekuliert die FUT-Community über das nächste Team of the Week. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau beobachtet und Vorhersagen erstellt.

Die fertigen Predictions verschaffen dann einen guten Überblick, wie das offizielle TOTW aussehen könnte. Eine Garantie sind sie allerdings nicht.

Vorhersage zum Team of the Week 2 in Ultimate Team

Diese Vorhersagen stammen vom bekannten FIFA-YouTuber KieronSFF (via YouTube):

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Torhüter:

TW: Lorenzo Montipò (Benevento)

TW: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Verteidiger:

LV: Theo Hernández (AC Milan)

LV: Ben Chilwell (Chelsea)

RV: Zeki Çelik (LOSC Lille)

IV: Facundo Roncaglia (CA Osasuna)

IV: Aaron Cresswell (West Ham United)

Mittelfeldspieler:

ZM: Mario Pašalić (Atalanta)

LM: Allan Saint-Maximin (Newcastle United)

LM: Neymar Jr. (Paris Saint-Germain)

RM: Marcus Harness (Portsmouth)

Stürmer:

LF: Davidson da Luz Pereira (Alanyaspor)

LF: Jack Grealish (Aston Villa)

LF: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

RF: Brooks Lennon (Atlanta United FC)

RF: Wenderson Galeno (SC Braga)

RF: Steven Berghuis (Feyenoord)

RF: James Rodríguez (Everton)

ST: Ibrahima Niane (FC Metz)

ST: Patson Daka (RB Salzburg)

ST: Ollie Watkins (Aston Villa)

ST: Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

ST: Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 2

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Robert Lewandowski hat bereits eine beeindruckende FUT-Karte, die mit dem TOTW 2 vermutlich durch eine stärkere Inform-Karte erweitert wird. Denn Lewandowski hat 4 Tore gegen Hertha BSC erzielt, was einen Platz im zweiten TOTW bedeuten muss. Alles andere wäre schwer vorstellbar.

So könnte die erste TOTW-Karte von Lewandowski aussehen

Erling Haaland lieferte gegen den SC Freiburg eine beeindruckende Performance ab. Er schoss 2 Tore und bereitete ein weiteres vor. Für die Leistung kann der Norweger also durchaus seine erste TOTW-Karte in FUT 21 erwarten.

So könnte die erste TOTW-Karte von Haaland aussehen

Wann kommt das TOTW 2? Das Team of the Week 2 erscheint am Mittwoch, dem 7. Oktober um 19:00 Uhr, in FIFA 21 Ultimate Team. Und ist damit noch vor dem Release von FIFA 21 verfügbar.