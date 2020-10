FIFA 21: Spieler lässt 53-jährigen Stürmer in der Weekend League wie Lewandowski aussehen

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Es dürfte also klar sein, dass kaum jemand wirklich auf diese Karte setzen sollte. Denn in der Weekend League geht es schließlich um Siege, die immer stärkere Belohnungen bringen. Doch der Spieler „akpommed“ zeigt, dass Stats nicht alles sind.

Was ist das für eine Karte? Kazuyoshi Miura, auch „King Kazu“ genannt, ist der derzeit älteste Fußballprofi der Welt. Er ist 53 Jahre alt und spielt in der japanischen ersten Liga.

Doch ein FIFA-Spieler nutzt den ältesten Spieler ernsthaft in der Weekend League , dem härtesten Wettbewerb in Ultimate Team.

In FIFA 21 gibt es einen 53-jährigen Bronze-Stürmer, den tatsächlich jemand in der Weekend League spielt. Das Kuriose dabei: Er hat Erfolg.

