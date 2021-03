Sancho ist der neue POTM in FIFA 21 – So holt ihr die starke Karte

Jadon Sancho hat die Wahl zum Bundesliga POTM im Februar in FIFA 21 gewonnen. Wir zeigen euch, wie stark die Karte ist und wie ihr sie kriegen könnt.

Was ist eine POTM-Karte? „POTM“ steht für „Player of the Month“ – also Spieler des Monats. Den gibt es einmal im Monat für verschiedenen Ligen.

Für die Bundesliga hat sich Jadon Sancho im Voting der Fans und Spieler durchgesetzt. Er ist der neue Bundesliga POTM für den Februar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Lohnt sich die neue POTM-Karte von Sancho?

Das ist die neue POTM-Karte: Nach seiner What-If- und Record-Breaker-Karte erhält der Dortmunder mit der neuen POTM-Karte bereits seine drittes Spezialitem in FUT 21. Dieses Mal gibt es sogar einen Positionswechsel auf den linken Flügel, was viele Spieler mit Bundesliga-Teams freuen dürfte, da auf dieser Position bisher ein gewisser Mangel an Top-Karten bestanden hat.

Jadon Sancho – POTM im Februar

Von den Werten macht die Karte dabei einen richtig guten Eindruck und ist ein ordentliches Upgrade gegenüber seiner Gold-Karte. Richtig stark sind vor allem die Dribbling-Werte, die mit 93 deutlich hervorstechen. Ordentlich sind allerdings auch die Pace- und Schuss-Stats, die mit einem Chemistry Style auf Top-Niveau angehoben werden können.

Was kostet die Karte? Um die neue Top-Karte in euer Team zu holen, müsst ihr zwei SBC-Aufgaben lösen. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 150.000 Münzen, wenn ihr ohne jegliches SBC-Futter aus eurem Verein auskommen müsst. Wenn ihr noch ein paar Spieler übrig hat, wird es deutlich günstiger (Stand 19.03.).

Lohnt sich die Karte? Wenn ihr ein Bundesliga-Team spielt und der Suche nach einem starken Flügelstürmer auf der linken Seite seid, dann könnte POTM-Sancho genau richtig für eure Mannschaft sein. Er hat hervorragende Werte, die man für den Preis schwer bekommen kann. Seine 5 Sterne Skill Moves und die fantastischen Dribbling-Werte machen Sancho extrem wendig und trickreich, sodass viele Tore und Vorlagen garantiert sein dürften.

So bekommt ihr die Sancho-POTM-Karte

Wie kann man sich die Karte holen? Die Karte ist ab jetzt in FIFA 21 Ultimate Team verfügbar und kann durch das Lösen von zwei SBC-Aufgaben erhalten werden. Dabei kostet die erste Aufgabe ca. 32.000 Münzen und die zweite 120.000 Münzen (Stand 19.03.).

SBC-Aufgabe 1 – BVB:

Spieler von Borussia Dortmund: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 83

Team-Chemie: Mindestens 70

Anzahl Spieler: 11

SBC-Aufgabe 2 – Bundesliga:

Spieler aus der Bundesliga: Mindestens 1

Inform-Karten: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 84

Team-Chemie: Mindestens 65

Anzahl Spieler: 11

Natürlich sind diese Lösungen nur Orientierungshilfen. Die SBCs lassen sich auch auf vielen anderen Wegen lösen. Schaut am besten, wie weit ihr mit Spielerkarten aus eurem Verein kommt und kauft dann lediglich fehlende Spieler hinzu.

Sancho macht mit seinen Top-Werten sicherlich eine gute Figur in der Weekend League. Wie ihr es schafft in diesem stressigen Wettbewerb ruhig zu bleiben, verraten wir euch hier.