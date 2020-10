Die Packs im Ultimate-Team-Modus von FIFA 21 stehen immer wieder als Glücksspiel-Mechanik in der Kritik. In den Niederlanden wurde nun ein Urteil gegen die Packs verhängt.

Das ist das Urteil: Das Bezirksgericht Den Haag hat im Sinne der niederländischen Glücksspielbehörde (Kansspelautoriteit oder kurz „Ksa“) ein Urteil gegen Packs in Ultimate Team verhangen. Das gab die Behörde heute, am 29. Oktober, bekannt.

In dem Urteil heißt es, die FIFA-Reihe enthalte im Sinne des niederländischen Glücksspielgesetzes illegale Lootboxen.

Laut der Bekanntgabe (via Ksa) verstoßen die Karten gegen das Glücksspielgesetz, da:

die Inhalte der Packs nicht bestimmt oder beeinflusst werden können,

und die Karten teilweise hohen Wert haben und gehandelt werden.

Ein Glücksspiel in diesem Sinne sei in den Niederlanden ausschließlich rechtens, wenn eine entsprechende Lizenz erteilt wurde – was im Falle von FIFA nicht der Fall sei.

Laut Urteil fallen die Packs in dieser Form in den Niederlanden unter Glücksspiel

Schon 2018 hatte die Ksa eine Studie zum Zusammenhang von Lootboxen und Spielsucht durchgeführt. Der Vorsitzende René Jansen betont in einem Statement, „dass es von entscheidender Bedeutung ist, gefährdete Gruppen, wie Minderjährige, vor dem Einfluss von Glücksspielen zu schützen.“ Gerade bei dieser jungen Zielgruppe hätten Glücksspielelemente keinen Platz.

Im Zuge dieser Studie hätten eine Reihe von Unternehmen ihre Spiele entsprechend angepasst – die in den Niederlanden für FIFA Verantwortlichen Electronic Arts Inc. und Electronic Arts Swiss Sàrl aber nicht. Sowohl 2018 und 2019 habe man mitgeteilt, dass die Packs in dieser Form gegen das Gesetz verstießen.

Nun ist allerdings ein Urteil gefallen. Demzufolge habe EA seit Urteilssprechung 3 Wochen Zeit, das Spiel anzupassen. Die Urteilssprechung war am 15. Oktober, womit EA jetzt noch etwa eine Woche Zeit hat. Sonst müssten beide Unternehmen wöchentlich 250.000 Euro Strafe zahlen – bei einer Maximalstrafe von 5 Millionen Euro.

EA will in Berufung gehen

Das sagt EA: In einem Statement an englischsprachige Redaktionen wie Eurogamer oder PCGamesN äußerte sich Dirk Scholing von Electronic Arts zu dem Urteil. Demnach würden Spieler weltweit seit vielen Jahren den Ultimate-Team-Modus genießen, weswegen man enttäuscht über diese Entscheidung sei und darüber, was sie für die niederländische Gemeinschaft bedeuten könne. Dirk Scholing: „Wir glauben nicht, dass unsere Produkte und Services in irgendeiner Weise gegen Glücksspielgesetze verstoßen.“

Man wolle nun in Berufung gegen diese Entscheidung gehen. Gleichzeitig wird in dem Statement betont, Electronic Arts sei bestrebt, „allen unseren Spielern in all unseren Spielen Auswahl, Fairness, Wert und Spaß zu bieten.“ Außerdem sei man offen für Gespräche mit der Glücksspielbehörde, um Lösungen zu finden.

Packs in Ultimate Team – eine lange Geschichte

Das steckt hinter den Packs: Die Entscheidung des niederländischen Gerichts ist das nächste Kapitel in einer langen Geschichte. Das Problem an den Packs in Ultimate Team ist, dass man sie neben der Ingame-Währung „Münzen“ auch mit der Echtgeld-Währung „FIFA Points“ kaufen kann.

Das Problem: Es gibt keine Garantie darauf, was man aus den Sets zieht – egal, wie viel Geld man reinsteckt. Aus den normalen Packs braucht man eine riesige Menge Glück, starke und wertvolle Spieler zu ziehen. Und selbst bei den besten Packs im Spiel kann man noch Pech haben und nur schwache, wertlose Spieler ziehen. Mit Echtgeld kann man sich am Ende zwar mehr Packs holen, und die Spieler daraus kann man auch verkaufen. Aber eine Garantie, durch Echtgeld direkt starke Spieler zu bekommen, ist nicht gegeben.

In FIFA 19 wurde eingeführt, dass man die Wahrscheinlichkeiten in Packs zumindest oberflächlich einsehen kann. Und die Chancen auf gute Spieler sind meistens sehr schwach.

Die Chancen auf starke Karten stehen in der Regel schlecht

Deswegen gibt es schon sehr lange Kritik an den Packs:

Das Thema Lootboxen und FIFA taucht immer wieder auf – meist aus dem Grund, dass junge Spieler hier zum Glücksspiel verführt werden könnten. Auch in Großbritannien gibt es beispielsweise in diesem Jahr eine Untersuchung, inwieweit die Loot-Boxen unter Glücksspiel fallen.

Die Niederlande sind nicht das erste Gericht, dass ein Urteil gegen Lootboxen in FIFA verhängt. In Belgien ist der Verkauf der FIFA-Points schon lange verboten.