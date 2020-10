FIFA 21: Server Probleme – Freitagabend macht erneut Schwierigkeiten

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Schon wieder zum Event: Eigentlich findet aktuell die Weekend League sowie das Rulebreakers-Event in FIFA 21 Ultimate Team statt. Es kann also gut sein, dass ein großer Ansturm für die Serverprobleme verantwortlich ist.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das sind die Probleme: Einige Spieler berichten auf Twitter sowie reddit (via reddit ), dass sie Verbindungsschwierigkeiten haben. Sie können sich weder in die Online-Dienste von FIFA 21 einloggen, oder die Web App nutzen.

Was ist los? Wie in der letzten Woche, zum Release des ersten Rulebreakers-Teams , machen auch an diesem Freitagabend die FIFA-Server erneut Probleme. Diesmal pünktlich zur Veröffentlichung von Rulebreakers Team 2 .

In FIFA 21 scheinen die Server erneut down zu sein. Spieler haben Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen. Außerdem macht die Web App Probleme.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 8 = 17

Insert

You are going to send email to