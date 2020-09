Sieht so aus, als kaufen sich grade einige Fans der Xbox Series X die falsche Konsole

Die ersten glücklichen Vorbesteller konnten sich die neue Konsole Xbox Series X sichern. Wie es aussieht, haben aber einige Kunden zur falschen Konsole gegriffen, denn die Verkaufszahlen des Vorgängers Xbox One X schossen ebenfalls in die Höhe.

Das wurde nun gefunden: Auf Twitter teilte der User „Andrew Alerts“ eine interessante Entdeckung. Der Verkaufsrang der Xbox One X ist bei Amazon USA um 747% gestiegen. Vorher lag die Konsole auf Rang 2804 und nun landet sie auf Rang 331.

Also obwohl alle Fans gerne die neue Xbox Series X haben wollen, scheinen einige Kunden auch die „alte“ Konsole eingetütet zu haben. Es scheint wohl, dass sie die Konsole einfach verwechselt haben. Das ist nicht verwunderlich, denn Microsoft selbst hat diesen Fehler ebenfalls schon gemacht.

Falsche Xbox gekauft? Das steckt dahinter

Wie sind die Zahlen zu deuten? Bei den 747 % geht es nicht um die steigenden Verkaufszahlen, sondern um den Verkaufsrang, den die Konsole bei Amazon hinaufgeklettert ist.

Die Xbox One X muss also nicht zwingend 747 % mehr verkauft worden sein.

Generell muss die Zahl der Verkäufe nicht extrem gestiegen sein, denn die Xbox One X ist wohl aktuell, etwa 3 Jahre nach Release, kein riesiger Verkaufsschlager mehr. Außerdem bieten viele Plattformen die Konsole gar nicht mehr an und ihr könnt sie dort meist nur noch über Drittanbieter bekommen.

Dennoch muss man sagen, dass wohl einige Kunden mehr zu der Xbox One X gegriffen haben. Nicht ohne Grund ist die Konsole im Rang gestiegen.

Was ebenfalls interessant ist: Dieses Phänomen gibt es nur bei der Xbox One X und nicht beim S-Modell. Dort waren die Verkaufstrends nicht wirklich gestiegen.

Ist das in Deutschland auch so? Zumindest jetzt, Stand 23. September um 11:00 Uhr, ist die Xbox One X nicht in den Verkaufstrends bei Amazon Deutschland. Sie ist mittlerweile auch nicht mehr in den Trends bei Amazon USA. Das amerikanische Amazon hatte übrigens auch Probleme mit der PS5-Vorbestellungen.

Es kann aber gut sein, dass das gestern noch anders aussah, denn immerhin war dort der Hype auf die Vorbestellungen der neuen Konsole Xbox Series X groß.

Am 23. September gegen 9:00 Uhr hatte die Xbox One X „nur“ noch eine Steigerung von 431% bei Amazon USA.

Wie kann sowas passieren? Natürlich sollte man erstmal davon ausgehen, dass die Käufe der „alten“ Xbox gewollt waren. Vielleicht war es gar keine Verwechslung und die Kunden wollten einfach die Xbox One X kaufen.

Ansonsten kann man das mit dem sehr ähnlichen Namen erklären. Die neue Konsole Xbox Series X und die alte Konsole Xbox One X unterscheiden nun ein Wort.

Wenn man sowieso im Vorbestellungsstress ist und einfach schnell die neue Konsole kaufen möchte, könnte es leicht zu einer Verwechslung kommen.

Das ist Microsoft selbst passiert: Die Entwickler der Xbox-Reihe haben schon selbst bewiesen, dass die Namen nicht ganz so leicht sind.

Bei einer eigenen Nachricht über den Release von Destiny 2: Beyond Light schreibt Microsoft, dass der DLC auf der Xbox One Series X verfügbar sein wird. Ein Konsolenname, den es bisher noch gar nicht gibt.

Was mache ich bei falscher Bestellung? Solltet ihr selbst in die Falle getappt sein und habt die falsche Xbox bestellt, dann könnt ihr die in der Regel kostenlos zurücksenden.

Die Chance auf die neue Xbox Series X ist dann aber klein, denn die Konsole ist bei Amazon aktuell ausverkauft. Alternativ könnt ihr noch die Xbox Series S vorbestellen. Wir zeigen euch, welche Shops dafür noch infrage kommen.