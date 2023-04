Steam: Fan baut die Welt des MMORPG Runescape nach – Zeigt, wie die Welt als Planet aussehen würde

Ein Spieler baute die Welt des Kult-MMORPGs RuneScape als echten Planeten nach. Auf reddit präsentierte er das Ergebnis.

Old School RuneScape gehört inzwischen zu den absoluten Klassikern unter den MMORPGs. Obwohl die erste Version des Spiels bereits am 4. Januar 2001 erschienen ist, erfreut sich das Spiel immer noch einer aktiven Fan-Community. So ist das Spiel aktuell sogar noch beliebter als vor 10 Jahren.

Ein Fan zeigte nun auf reddit, wie die Welt von RuneScape als echter Planet aussehen würde. Die Community reagiert positiv und diskutiert über die Umsetzung.

“Wie RuneScape als Planet aussehen würde”.

Der Reddit-User u/_adun postete am 15. April 2023 mit der Überschrift “Wie RuneScape als Planet aussehen würde” eine eigene Version der RuneScape-Welt und verwandelt die pixelige Welt in einen realistischen Planeten, auf dem man aus dem All herabschaut.

Hier seht ihr das Ergebnis es reddit-Users:

Gut erkennbar sind dabei die unterschiedlichen Gebiete, mit ihren verschiedenen Färbungen. So sieht man unten rechts die Wüstenregion “Kharidian Desert” oder oben die dunkel gefärbte “Wilderness”.

Ziemlich präsent sehr ihr rechts oben in der dunkelgrünen Region auch das “Varrock Castle” mit seinen grauen Bauten.

Wie reagiert die Community? Die reddit-User belohnen die Kreativität des Users mit 3541 Upvotes (Stand: 16. April 2023). In den Kommentaren diskutieren sie über die Umsetzung der Map, viele spaßen auch über die Größe verschiedener Gebiete:

User reyees bemerkt etwa: “Varrock Castle ist so groß wie Deutschland”. Daraufhin antwortet Baardi: “Nee, ist nur ein sehr kleiner Planet”.

Phazonid kommentiert: “Tolles Bild, aber wenn man bedenkt, dass die nördlichen Inseln eisig und die südlichen Inseln tropisch sind, würde das bedeuten, dass die Länder, die wir sehen, nur die nördliche Hemisphäre sind”.

Final Prophet schreibt: “Die Städte in Runescape sind so groß, dass man sie vom Weltraum aus sehen kann!”

