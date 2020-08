Fall Guys: Ultimate Knockout hat ein massives Problem mit Cheatern und diversen Exploits im Spiel. Das alles soll sich aber mit dem kommenden Patch „Spicy“ ändern. Da werden die Entwickler konkrete Maßnahmen treffen, um das Spiel wieder fairer zu machen.

Was wollen die Entwickler mit dem neuen Patch ändern? Demnächst soll für Fall Guys ein neuer Patch mit dem Codenamen „Spicy“ erscheinen. Der bringt einige Anpassungen, darunter die Einstellung, dass die Spectator-Funktion sich nun primär an verbliebene Teammitglieder heftet, aber auch konkrete Anpassungen im Gameplay.

So sollen diverse Exploits behoben sein, namentlich vor allem derjenige, der im Finallevel Jump Showdown dafür sorgte, dass man sich unendlich lange an die Plattform hängen und so die Runde ohne eigenes Zutun aussitzen konnte. Dazu kommen weitere Anpassungen, die das Hängen an Items, die solche Exploits ermöglichen, künftig unterbinden.

We’ve got a patch that’s almost ready to go – will hopefully drop it in the next week!



I’m really excited about this one as it’s got lots of the things you’ve been asking us for!



Shout yourself out in the replies if you spot something you requested!



😙👌 pic.twitter.com/dFF84JvC0I