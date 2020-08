Cheater in Fall Guys versagt kläglich, Zehntausende verspotten ihn

Selbst im Party-Hit Fall Guys gibt es mittlerweile Cheater, die anderen Spielern immer wieder die Runden versauen. Einige davon sind aber selbst mit Cheats so schlecht, dass sie nicht gewinnen und werden von anderen Spielern für ihre Unfähigkeit ausgelacht.

Das ist der Clip: Der Twitter-Nutzer und YouTuber Fyrus hat einen kurzen Clip vom finalen Spiel im neuen Party-Spiel Fall Guys gepostet. In dem ist zu sehen, wie ein Cheater mit einem Flug-Cheat einfach über das Spiel hinweg und direkt zur Krone schwebt.

Dort allerdings schafft er es nicht, diese zu berühren, sondern fällt immer wieder hin. Er stellt sich dabei so ungeschickt an, dass die anderen Spieler aufholen und ihn später sogar überholen. Am Ende schafft es ein anderer Spieler, den Sieg einzusacken:

Den Clip hat über 49.000 Likes angesammelt in wenigen Tagen. Der Cheater muss nun mit dem Spott von zehntausenden Menschen leben.

Wieso versagt er so? Offenbar hat der Cheater Probleme mit der Steuerung und schafft es nicht, seinen Charakter richtig zu kontrollieren. Physik und Kontrollverlust über den eigenen Charakter sind einige der Spielmechaniken von Fall Guys.

Für den Schummler scheint genau das zum Verhängnis geworden zu sein. Er schafft es nicht, sich in der Luft oder bei der Kollision mit Gegenständen wieder zu fangen und rollt so immer wieder ein ganze Stück auf dem Level zurück.

Damit ihr euch nicht ebenfalls so blamiert, haben wir einige Einstiegs-Tipps für den leichteren Sieg in Fall Guys für euch – Nur macht das bitte ohne Cheats.

Cheater in Fall Guys

Ist das ein größeres Problem? Bereits seit kurz nach Release gab es Berichte über Cheater in Fall Guys, die die Runden für andere Spieler versaut haben. Anderen Cheatern geht es aber manchmal genau so, wie dem im oberen Clip:

Besonders das betreffende Spiel „Berg-Spitze“ scheint dabei eine Hürde für die unfairen Spieler zu sein, da sie es trotz Cheats nicht schaffen, die Krone zu packen.

Diese Clips sind allerdings nicht die Regel. Häufig gibt es Berichte von Spielern, die die Runden direkt verlassen oder bei denen die Cheater gewinnen.

Woher kommen die alle? Fall Guys ist ein riesiger Hit, vor allem auf Twitch, weil wir es lieben, wenn andere versagen. Darum hat das Spiel viele Zuschauer als auch Spieler, die gerne durchaus sadistisch mit ihren Mitspielern umgehen:

Fall Guys sieht putzig aus, aber ist ein Paradies für gemeine Trolle

Laut steamcharts hat das Spiel seit seinem Release im Schnitt 107.689 Spieler, Tendenz steigend – Und das nur auf Steam, PS4 nicht eingerechnet. Dass bei dieser Masse an Spielern auch etliche Cheater mit dabei sind, ist kein allzu großes Wunder.

Um zu gewinnen, müsst ihr aber nicht gleich betrügen. Wer sich geschickt anstellt, der erreicht auch selbst irgendwann die Krone. Wenn nicht, solltet ihr zu Tricks greifen. Ein fieser Trick etwa hilft euch im Finale „Weggehext“, bei dem ihr dafür sorgt, dass ihr den anderen Spielern den Boden unter den Füßen wegzieht – buchstäblich.