Fall Guys: Ultimate Knockout hat erst vor kurzem das neue Finallevel Jump Showdown eingeführt. Doch ein cleverer Trick stellte sich als Exploit heraus und die Entwickler haben die Map erstmal entfernt, um eine Lösung zu finden.

Was war das Problem mit der Map? Das neue Level und Minigame Jump Showdown kam mit dem ersten großen Content-Patch ins Spiel. Es handelt sich um eine aufgemotzte Version von Jump Club, bei dem eure Fall Guys über rotierende Zeiger springen müssen.

In Jump Showdown fallen dort auch noch ab und zu die Bodenplatten (bis auf die letzten beiden) runter und sorgen so für mehr Action. Doch mit einem vermeintlich cleveren Trick schafften es geschickte Spieler, von der Plattform zu springen und sich im letzten Moment am Rand der Plattform festzuhalten.

Das war aufgrund der schwammigen Steuerung von Fall Guys nicht so leicht, doch wer es schaffte, konnte dort quasi ewig hängen und wurde nicht von den rotierenden Zeigern belästigt. Schon damals warnten einige Spieler davor, dass dieser „Trick“ ein Exploit sei und die Entwickler es sicher nicht wollen, dass man sich einfach an eine Plattform hängt und so die eigentliche Herausforderung aussitzt.

Man gewinnt also, obwohl man nix macht. Und was passiert, wenn mehrere Spieler das machen? Geht die Runde dann ewig weiter, wenn keiner freiwillig nachgibt?

Entwickler sperren Map Jump Showdown vorübergehend

Das haben die Entwickler gemacht: Vor kurzem meldeten sich besorgte Spieler via reddit, denn die Map Jump Showdown kam plötzlich nicht mehr in den Finalrunden vor. Daraufhin gab es ein Statement von Joe Walsh, dem Lead Designer von Fall Guys:

Hey! Wir haben vergessen, das zu twittern, aber wir haben es [Jump Showdown] entfernt um das Problem mit dem endlosen Hängen zu fixen. Joe Walsh, Lead Designer

Wann kommt das Minigame wieder? Dazu sagte Walsh leider nichts, doch es wird wohl nicht zu lange dauern, einen Fix für das Problem zu finden. Es geht im Prinzip ja nur darum, dass man es irgendwie verhindern muss, dass sich die Fall Guys endlos an der Plattform festhalten können.

Doch auch wenn Jump Showdown sehr populär bei den Fans war und schon in der Beta begeisterte, macht Fall Guys auch jetzt noch ordentlich Laune. Vor allem populäre Steamer und Content-Creator finden derzeit immer mehr Gefallen an dem bunten Battle-Royale mit den watschelnden Kartoffelmännchen. Einer davon ist der Streamer TimTheTatman, der vor allem durch seine spektakulären Fails auffällt.