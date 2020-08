Fall Guys: Spieler findet riskanten Trick, der euch den Sieg sichern kann

Fall Guys: Ultimate Knockout lässt Spieler in irren Hindernisparcours herumhüpfen, bis nur noch einer übrig ist. Für eine der möglichen Finalrunden hat ein findiger Spieler einen fiesen Trick entdeckt, wie man sich den Stress sparen kann.

Wie geht der Trick? In der Finalrunde Jump Showdown geht es eigentlich ums Hüpfen. Man muss auf verschwindenden Plattformen wild rotierenden Uhrzeigern ausweichen und über sie drüber hüpfen. Die Zeiger werden immer schneller, die Plattformen immer weniger.

Irgendwann fegen die wild rotierenden Zeiger die Fall Guys ins Verderben, doch einer kann am Ende im abgedrehten Battle-Royale übrig bleiben und gewinnen. Doch anstatt sich beim Hüpfen zu verausgaben, hat ein Spieler einen Trick gefunden.

Er springt scheinbar von der Plattform, doch im letzten Moment nutzt er die Greif-Funktion und hält sich am Rand der Plattform fest. So bleibt er sicher im Spiel, während sein verbliebener Gegner immer mehr ins Schwitzen gerät, während die Zeiger immer schneller werden. Schließlich fällt der Gegner runter und der faule Abhänger wird zum Sieger gekürt.

Feature oder Exploit?

So reagieren die Fans: Das Video von der Abhäng-Aktion macht derzeit die Runde auf Twitter. Dort feiern viele die Aktion und finden, dass sowas Trollinges genau zu Fall Guys passt. Außerdem sie dieser Stunt nicht so einfach auszuführen, wie man denken könnte, immerhin geht man ein großes Risiko ein, wenn man absichtlich von der Plattform springt und braucht gutes Timing, um den Rand zu ergreifen. Und Glück ist auch dabei, denn die Plattformen fallen auch mal runter und man sollte sich erst hinhängen, wenn man weiß, dass diese Plattform wohl erhalten bleiben wird.

Ist das noch erlaubt? Andere Spieler sehen die Aktion klar als Exploit und unfairen Trick. „Jetzt ist es noch witzig, wenn das einer macht, aber stellt euch vor, das machen 4 Typen auf einmal? Dann geht das alles unendlich lange!“ Es bleibt also spannend, wie die Entwickler hier reagieren. Laut der Seite GameRant soll das Hängen an Plattformen aber schon in einem frühen Trailer zu Fall Guys vorkommen, was zumindest zeigt, dass die Entwickler die Option absichtlich im Spiel haben.

Doch egal wie eine Runde ausgeht, Fall Guys ist nach wie vor der Überraschungshit des Sommers 2020 und zahlreiche Spieler strömen auf die Server, um sich als wackelnde Kartoffelmännchen gegenseitig den Sieg abzuluchsen. Das Spiel ist daher ideal für große Streamer-Persönlichkeiten. Darunter Dr Disrespect und der YouTuber PewDiePie, die sich beide ein episches Duell in Fall Guys lieferten.